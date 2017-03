Egyre nagyobb pácban az SNS két exminisztere!

Súlyosbíthatja a helyzetüket Radoslav Behúl, aki 2007-ben, a 120 millió eurós, bűnökkel övezett tender idején az építésügyi és régiófejlesztési minisztériumban a régiófejlesztési programok megvalósításáért felelős osztály vezetője volt.

Janušeken és Štefanovon kívül három másik személyt vádol az ügyészség közbeszerzési üzelmekkel és köztisztviselői hatalommal való visszaéléssel.

Behúlt a többi vádlottal egyetemben héttől tizenkét évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti, kivéve Janušeket, akit pedig tíztől húsz évig terjedő börtönre ítélhetnek.

Ha viszont beismerő vallomást tesz, akkor a kiszabható büntetés alsó határához képest annak harmadával alacsonyabb büntetést is kaphat, vagyis ő megúszhatja valamivel több mint négy és fél évvel.

Erről a szerdai tárgyaláson beszélt, utána viszont nem volt hajlandó a SME riporterének kérdésére elárulni, hogy vallomása terhelő lehet-e a két volt miniszterre nézve.

Janušek és Štefanov az egykori beosztottjukéhoz hasonló egyezséget nem kötöttek.

Egyelőre a Speciális Ügyészség ügyésznője sem tudta megmondani, hogy milyen súlya lehet a volt hivatalnok vallomásának. Viszont ha Behúl valóban beismeri az ő részét, akkor az elkövetkező tárgyalásokon már tanúként hallgathatják ki.

A tárgyalást Behúl kérésére elnapolták április végére. Addig egyezkedhetnek az ügyésznővel a továbbiakról, majd azt követően hallgathatják meg a többi vádlottat. Erre már ma is sor kerülhetett volna, ha a hivatalnok nem lép fel ilyen módon.

Az ún. faliújságtender az euróalapok merítésével kapcsolatos propagációs szolgáltatásokra történt kiírást jelentette, amit mindössze a minisztérium egy, a nyilvánosságtól elzárt folyosóján függesztettek ki, ergo senki nem férhetett hozzá, csak azok tudhattak róla, akik később elnyerték a 120 milliós megrendelést. A győztes egy Ján Slotához, az SNS akkori elnökéhez közeli konzorcium volt.

A tenderbotrányba az SNS két egymást követő minisztere is belebukott, ők most vádlottak. Janušek azóta is a politikában maradt, jelenleg zsolnai városi képviselő, és az ottani önkormányzat jelölte őt a Zsolnai közutak elnevezésű városi szervezet felügyelő tanácsába. Tanácsülésenként 145 eurót vághat zsebre, képviselőként pedig 435 eurós fizetés jár neki, emellett vállalkozhat.

Štefanov visszavonult a közéletből.

(SME)