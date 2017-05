Egyre több látogatót vonz a dunaszerdahelyi termálfürdő

A polgármester hangsúlyozta, örül annak, hogy az utóbbi években mindig pozitív számokkal tudnak szolgálni a sajtónak. „Azt hiszem, hogy nem csak gazdaságilag, hanem a szolgáltatások tekintetében is előremozdultunk, hiszen nem csak a dunaszerdahelyiek körében vált közkedvelté a Thermalpark, hanem a széles régióban is. Ez pedig nem csak a termálfürdőnek jó, de a városnak is, mert annak hírnevét viszik az emberek, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások is fejlődnek, mint például a kisvállalkozások, de a szállásadók vendégköre is” – mondta Hájos, majd beszámolt a tavalyi év forgalmáról.

A kártyás fizetés tesztelése jelenleg is folyik

A Thermalpark részvénytársaság a 2016-os évben 3 059 441 euró forgalmat bonyolított, amely 9,39 %-al több az előző évhez képest. A hozzáadott érték emelkedett, szélesebb lett a szolgáltatások köre, és a bevétel, amit a kirándulók hagytak itt, mindenképpen mutatja a színvonal emelkedését és a szolgáltatások minőségének javulását. A 2015-ös évhez viszonyítva a hozzáadott érték 7,98 %-al volt több. „Az utóbbi öt év eredményeit nézve azt hiszem, a legkomolyabb előrelépést mind vendégszámban, mind forgalom-növekedésben a nagy szlovákiai létesítmények közül mi értük el. Sikerült kihasználni az adottságokat, a lehetőségeket és eljutottunk oda a másfél milliós forgalomról, hogy most már átléptük a három milliót. Eljutottunk oda is a 240 ezres látogatottságról, hogy most megközelítettük a 400 ezret (399 498) és reménykedünk, hogy ebben az évben még effölé is tudunk menni. Lassan azonban ott tartunk, hogy az elsődleges célunk nem a vendégszám növelése lesz, hanem a vendégeink elégedettségének növelése” – tette hozzá Somogyi Gábor.

A fürdő 5 042 600 eurós hitelállománnyal dolgozik, ezt egy refinanszírozású hitellel oldották meg, ami 2%-os évi kamatot jelent, ami az előző kamathoz képest (3,75 %) jelentősen jobb. „A részvénytársaság tiszta nyeresége a 2016-os évre vonatkozólag 357 711 euró volt. Ebből 35 771 euró kerül a tartalékalapba és 357 711 euróval csökkentjük az előző évi veszteségeket, tehát 5 évvel ezelőtt másfél millió eurós veszteséget mára már 813 124 euróra nyomtuk le, és ezt még csökkentjük ezzel a 357 711 euróval, így valójában 491 184 eurón lesz a részvénytársaság könyvelt vesztesége” – magyarázta a polgármester. Terveik szerint egy-másfél év alatt ez a veszteség el fog tűnni a könyvelésből. „Ezt az arany tojást tojó tyúkot nem levágni kell, hanem etetni, pátyolgatni, illetve fejleszteni, hogy hosszútávon ez a város és az önkormányzat szempontjából hasznos legyen” – tette hozzá Hájos. „Összegzésképpen azt tudom mondani, hogy jó évet zárt a termálfürdő a 2016-os évben” – húzta alá.

A Thermalpark eddigi legnagyobb fejlesztése a végéhez közeledik, hamarosan átadásra kerül a felújított és bővített hotel is. „Ez a beruházásunk tavaly szeptemberben kezdődött és radikálisan meghatározza majd a fürdő jövőjét, hiszen egy olyan komoly előrelépést tettünk, ami eddig a Thermalparknak az egyik legnagyobb hiányossága volt. Viszonylag kevés érdeklődőt tudtunk vendégül látni közvetlenül a fürdő területén, itt azonban történt egy minőségi javulás, másrészt egy kapacitásnövelés, az eddigi 16 szobáról 47-re emelkedik a kapacitás. Ezeknek a szobáknak a nagy része két ágyas, de vannak pótággyal elláthatók is, így 117 főt tudunk elszállásolni, ami közel háromszoros növekedés, és az eddigi két csillaghoz még egyet kapott a létesítmény. Erről majd a május 26-i átadáson bővebben beszélünk” – magyarázta az igazgató.

Május 26-án adják át hivatalosan a felújított hotelt

Egy nagy újítással rukkolnak majd elő, mégpedig a kártyás fizetés lehetőségével, így a fürdőzőknek nem kell maguknál készpénzt tartaniuk. Ez a lehetőség jelenleg tesztüzemben van. Természetesen a készpénzes fizetést azonnal nem szüntetik meg. „A kártya kiváltásának feltétele, hogy a kérvényező regisztrálja magát a fürdőben, így hozzájuthat a kártyához 1 eurós illeték fejében. Ennek két előnye is van, egyrészt a karpereces csippel összepárosítható, így azzal is lehet fizetni. Gyakorlatilag sikerült a széles bérlői bázist, közel 20 vállalkozót egy kivétellel rávenni arra, hogy elfogadják ezt a fizetési lehetőséget. A fürdő bármely szolgáltatásáért lehet majd ezzel fizetni, beleértve a szállodai szolgáltatást, belépőjegy vásárlását, szauna, illetve masszázs igénybevételét. A másik nagy előnye, hogy mint a klasszikus pontgyűjtőkártya kedvezményeket is kínál a felhasználójának. Szeptember végéig, aki eléri az 500 eurós forgalmat, az 5 %-os jóváírást kap vissza, és ha eléri az 1000-et, illetve 2000-et, minden alkalommal ezeknek az összegeknek az 5 %-át adjuk vissza. A minimális feltöltési összeg 20 euró” – ecsetelte Somogyi.

Nem korlátozzák egy emberre a kártya használatát, mert ha egy családról van szó, mindenkinek a karperecét össze lehet párosítani vele. A kártya ott maradhat a vendégnél, nem kell távozáskor visszaadni, a pénz nem vész el róla, bármikor újra feltölthető. Persze nem csak a pénztárnál lesz lehetőség a feltöltésre, de a fürdő területén is alakítanak ki feltöltőpontokat. „Úgy gondoljuk, hogy ezzel az egyedi rendszerrel biztosítjuk a vendégek komfortérzetét” — hangsúlyozta az igazgató.

Elmondta, bíztak benne, hogy nyárra elkészülnek a nagy úszómedence felújításával, ám ezek a munkálatok az őszre tolódtak, ekkor kezdenek majd neki a hotel előterének kialakításához is. „Nem utolsó sorban pedig szeretnénk bővíteni a hotel vendégei számára a parkoló-kapacitást. Fontos, hogy ha a szobaszám megháromszorozódott, a parkolónak is követnie kell ezt a növekedést” – hangsúlyozta.

A további tervek közt szerepel még a parkoló világításának bővítése és a zöld sávok megújítása is.

(ls)