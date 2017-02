Egységre szólított fel Merkel és Seehofer "megbékélési" találkozójuk kezdetén

A menekültügy körüli vitákat félretéve egységre szólított fel Angela Merkel német kancellár és Horst Seehofer bajor miniszterelnök, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője vasárnap Münchenben a két párt elnöksége megbékélési csúcstalálkozónak is nevezett kétnapos közös ülése előtt.

"A győzelem mindig ott van, ahol egyetértés uralkodik" - idézett egy antik bölcsességet Horst Seehofer a CSU új székházában rendezett tanácskozás kezdete előtt, hozzátéve, hogy a győzelemhez vezető híd "második pillére az egyetértés a lakossággal".

A testvérpártok között mindig is voltak nézetkülönbségek, de ezek nem befolyásolják a következő hónapok közös munkáját - emelte ki a CSU elnöke a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásra utalva. Aláhúzva, hogy minden eddiginél nehezebb választási kampány előtt állnak az uniópártok.

Az eddigi öt helyett várhatóan hét párt jut majd be a Bundestagba, de a CDU/CSU-nak továbbra is a célja, hogy eredménye "40 százalék plusz X" legyen - mondta Horst Seehofer.

A CSU elnökének nyilatkozata után, a tanácskozásra érkezve Angela Merkel újságírók előtt elmondta, hogy a mostani nehéz időkben Németországnak "a két néppártra, a CDU-ra és a CSU-ra van szüksége, amelyek között sokkal több a közös pont, mint az eltérően megválaszolt kérdés". A testvérpártok a kétnapos egyeztetésen lerakják a közös választási program alapjait - tette hozzá.

A tervek szerint a tanácskozáson a program mellett arról is döntenek, hogy 2005, 2009 és 2013 után ismét Angela Merkel lesz az uniópártok közös kancellárjelöltje. Azonban a CSU-ban továbbra is erős a testvérpárt vezetőjének elutasítottsága, a ZDF országos köztelevízió szerint egyes alapszervezetekben még arról is vita van, hogy a bajor párt kampányolhat-e olyan választási plakátokkal, amelyeken Angela Merkel arcképe szerepel.

Ugyanakkor a legnagyobb vetélytárs, a szociáldemokrata párt (SPD) támogatottságának emelkedése a megbékélés és az összefogás irányába hat - emeli ki valamennyi német elemző és kommentátor.

Vasárnap megjelent közvélemény-kutatási adatok szerint az SPD 29 százalékon áll, egy hét alatt - 23 százalékról indulva - 6 százalékpontot erősödött, ami az eddigi legnagyobb mértékű támogatottság-növekedés a szociáldemokratáknál a felmérést készítő Emnid kutatásainak történetében. Az emelkedés annak tulajdonítható, hogy az SPD hosszú vívódás után végül előző vasárnap Martin Schulzot, az Európai Parlament volt elnökét nevezte meg kancellárjelöltnek, és a döntés, illetve a jelölt személye lelkesíti a támogatókat és az SPD-től elfordult szavazók egy részét.

A CDU/CSU 14 százalékpontos előnye egy hét alatt 4 százalékpontra olvadt koalíciós társával szemben, mert míg az SPD erősödött, a jobbközép pártszövetség támogatottsága gyengült, 37 százalékról 33 százalékra - mutatta ki az Emnid.

A Bild am Sonntag című vasárnapi lap megbízásából végzett kutatásban azt is vizsgálták, hogy miként szavaznának a németek, ha közvetlenül választhatnának kancellárt, az adatok szerint Angela Merkelre 41 százalék, Martin Schulzra 38 százalék szavazna.

A Bundestag ellenzéki oldalán a Zöldek és az SPD-től balra álló Baloldal egyaránt 2 százalékponttal 8 százalékra gyengült. A felmérés szerint az öt párt mellett bejutna a szövetségi parlamentbe a CDU/CSU-tól jobbra álló, Alternatíva Németországnak (Afd) nevű párt is, amely 11 százalékon stagnál, és visszakerülne a liberális FDP, amely 6 százalékon áll, támogatottsága nem változott az egy héttel korábbihoz képest.

