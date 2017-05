Egyszer csak eléri a vásárúti rétes a falu határát!

Az elmúlt tizenegy alkalomból csak egyetlen egyszer fodult elő, hogy nem sikerült megdönteni az előző évi rekordot. 2011-ben az előző évi 28 méteres rétes után 30 métert terveztek, de csak közel 26 méter sikerült.

A Vásárúti Réteshúzó Fesztiválon hagyományosan már délelőtt elkezdődik a csapatok versenye, akiknek idén túrós, almás, illetve szabadon választható rétesvariációkat kellett készíteniük. Heten neveztek be a versenyre, mint azt Bugár Krisztinától, a fesztivál egyik szervezőjétől megtudtuk.

A csapatok között még a délutáni legfőbb attrakció, a rekordkísérlet előtt győztest hirdettek. „Nem bunda, de a lányomék végeztek elsőként, mégpedig magasan, majdnem száz ponttal” – fejtette ki Krisztina.

Bugár Fitos Krisztináék és a Zeelandia csapat leginkább a túrós rétesével lepte meg a zsűrit.

„A titka az volt, hogy mikor megkóstolták, nagymamáik rétesének ízvilága ugrott be. Ez talán annak is köszönhető, hogy a túró mellé még mascarpone krémet is tettek a rétesbe. Ettől volt lágy, zamatos” – húzta alá Bugár Krisztina.