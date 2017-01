Ekkor mutatják be a meggyilkolt amerikai rapperről szóló filmet

Az All Eyez On Me című film bemutatójának pontos időpontja 2017. június 16.

A film rendezpje Benny Boom, akinek nevéhez ez idáig klippek rendezése fűződött. A főszereplő pedig a Tupacra nagyon hasonlító Demetrius Shipp Jr., akinek ez az első filmes bemutatkozása.

Tupac Shakurt 1996. szeptember 7-én gépfegyverekkel lőtték agyon Las Vegasban, egy kocsiban ülve. A történtek után hét nappal meghalt.

hvg.hu