EL: A Videoton szoros meccsen kikapott a Bordeaux vendégeként

A fölényben futballozó hazai csapat Younousse Sankharé révén bő negyedóra után vezetést szerzett, de a szórványos székesfehérvári akciók egyikéből Marko Scepovic hamar egyenlített. A franciák szenegáli szélsője azonban még a szünet előtt ismét előnyhöz juttatta a Girondins Bordeaux-t.

A visszavágót egy hét múlva Felcsúton rendezik.

Európa Liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés:

Girondins Bordeaux (francia)-Videoton FC 2-1 (2-1)

Bordeaux, 21 337 néző, v.: Bartosz Frankowski (lengyel)

gólszerzők: Sankharé (18., 33.), illetve Scepovic (23.)

sárga lap: Kamano (61.), Sankharé (62.), Arambarri (77.), illetve Hadzic (65.), Szolnoki (72.), Fejes (77.)

Girondins Bordeaux: Costil - Sabaly, Lewczuk, Toulalan, Contento - Lerager, Arambarri, Sankharé (Plasil, 86.) - Kamano, Laborde (Mendy, 77.), Malcom

Videoton FC: Kovácsik - Nego, Juhász, Fejes, Stopira - Hadzic, Varga J. (Szolnoki, 57.), Pátkai (Maric, 86.), Suljic - Lazovic, Scepovic (Henty, 78.)

Az első perctől az esélyesebb Girondins Bordeaux futballozott fölényben, azonban amikor labdát szerzett a Videoton, akkor bátran indult meg az ellenfél kapuja felé. Így nem is volt annyira váratlan, hogy először a francia kapusnak kellett védenie. A hazaiak továbbra is sokat próbálkoztak, de még tiszta lövőhelyzetekből sem találták el a kaput, mígnem Sankharé egy szép csukafejessel szerzett vezetést. A magyar bajnoki ezüstérmes azonban nem roppant össze, szórványos ellentámadásai továbbra is veszélyt rejtettek magukban, s egy ilyen formás akció végén Scepovic egyenlített. A magyarok öröme nem tartott sokáig, mert Sankharé duplázni tudott.

A folytatásban is a franciák irányítottak, de fölényük ekkor jobbára meddő volt, illetve a befejezéseknél rendre pontatlanok voltak. A Videoton is próbálkozott, olykor tudott zavart okozni a bordeaux-i védelemben. A hajrában sem kapcsoltak nagyobb sebességi fokozatba a csapatok, így az eredmény nem változott a lefújásig.

(MTI)