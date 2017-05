Elballagtak a nagymegyeri kereskedelmi akadémia és gimnázium diákjai

A tanárok esete ilyen szempontból egyedi, hisz tanítványaik búcsúzása az alma matertől éppúgy szívügyük, mint amikor a felnőtt „gyermek”megteszi első önálló lépéseit az élet rögös útján. Mindkét esetben elszakadnak a biztonságot adó helytől, melyben addig élték életüket.

Pénteken, 2017. május 12-én a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia és Corvin Mátyás Magyar Tannyelvü Gimnázium reményekkel teli végzősei sorakoztak fel tanáraik és szeretteik előtt.

Az életre való felkészülésben elsősorban a szülők voltak segítségükre. A tanárok, szakmai téren teremtették meg azt a tudásbázist, melyre szükségük lehet. Ennek megteremtésében a búcsúzó diákok segítségére voltak a kereskedelmi akadémia részéről Csémi Ildikó tanárnő, a IV.A osztályfőnöke, Lukács Végh Zsuzsanna tanárnő, a IV.B osztályfőnöke, Gaál Edit tanárnő, a IV.C osztályfőnöke és Kiss Ingrid tanárnő, a IV.M osztályfőnöke; a gimnázium részéről Németh Erika tanárnő, a IV.G osztályfőnöke.

Horváth Erzsébet, az intézmény igazgatónője a hit fontosságát fogalmazta meg ünnepi beszédében: „Kívánom, hogy Ti is higgyetek önmagatokban, képességeitekben, tudásotokban, akaratotokban. Kívánom, hogy tudjatok otthont teremteni. Legyenek biztonságot nyújtó falaitok, hogy viharok idején tudjatok hova visszahúzódni. Legyenek szép, tágas ablakaitok, melyeket nyissatok nagyra, hogy be tudjátok engedni a fényt. De tanuljátok meg azt is, hogy mikor kell becsukni az ablakot.“

A ballagás záróaktusaként hagyományosan igazgatói dicséretben részesültek azon tanulók, akik tanulásukkal, többletmunkájukkal, eredményeikkel kiérdemelték az elismerést. Az ünnepség végén minden végzős osztály feltűzte az emlékezés szalagját az iskola zászlajára, mely az összetartozás jelképe.

Németh Erika, az iskola tanára