Elegük van az gumiégetőtől szivárgó bűzből az ollétejedieknek

A Facebookon már sokan megosztották az erre vonatkozó felhívást, melyben az egyik kezdeményező, Ollé Mónika közölte, hogy dunaszerdahelyieket és a környező falvak lakosait is várják az ollétejedi kultúrháznál megtartandó gyűlésre.

A Dron Industries s.r.o. 2008 óta működtet üzemet az II/507-es út mellett. Az épít­ke­zé­si en­ge­délyt a du­na­szer­da­he­lyi vá­ro­si hi­va­tal il­le­té­kes osz­tá­lya ad­ta ki, mi­u­tán a pro­jekt még a Mik­lós Lász­ló (MKP) ve­zet­te mi­nisz­té­ri­um­tól 2005-ben zöld utat ka­pott. A gazdasági minisztérium 53 millió koronával, azaz 1,76 millió euróval támogatta a megvalósítását.

A Dron Industries által fejlesztett eljárás lényege, hogy egy her­me­ti­ku­san zárt kat­lan­ban gázé­ge­tés­sel bontják elemeire, és hasznosítják újra a hulladékot, ami többnyire gumi. A folyamat során hőerőművek­ben vagy szűrőbe­ren­de­zé­sek­ben hasz­nált kok­szot, ége­tés­re al­kal­mas gázt és szén­hid­ro­gén-fo­lya­dé­kot nyer­nek.

Az üzemre a szebb kifejezés tehát a hulladékfeldolgozó lenne, de máig inkább a csúnyább terjedt el, ami pedig a gumiégető. Hiába tiltakozott e kifejezés ellen már a kezdetekkor is a cég tulajdonosa, Farkas László.

Az ilyen és ehhez hasonló szemétfeldolgozók elsőre talán hasznosnak is tűnhetnek, ám hamar előjöttek itt is a problémák. És még csak nem is arról a látványról van szó, amit az ember Nyékvárkony felé vagy onnan visszafele haladva, esetleg madártávlatból tapasztal, hanem a bűz, amire Ollétejed lakosai már évek óta panaszkodnak. Az elmúlt években egy időre javult a helyzet, az utóbbi hetekben azonban elviselhetetlenné vált a bűz.

A lakosok Facebook-posztjaiból kiderül, hogy az elmúlt időszakban a késő este tapasztalt bűz miatt többször is riasztották a rendőröket vagy a tűzoltókat, érdemleges lépés azonban nem történt.

A keddi városi képviselő-testületi ülésen is megjelentek néhányan, és felemelték szavukat. „Menekülnöm kell a teraszról, a csípős, büdös gázszag elől, ami a Farkas úr szerint nem tőlük jön, hanem ganét érzünk” – jegyezte meg Ollé Lajos. Hozzátette, hogy kiderült, ez nem igaz, és maga Farkas is elismerte, hogy június 30-tól bezárják az üzemet két hétre, karbantartási és fejlesztési munkálatok végett.

„Azok a gumik, amelyek ott vannak, olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek párolgás közben a környező falvakat is mérgezik. Be kell csukni az összes ablakot, és bent kell lennünk, mert hányingerünk van” – folytatta.

Felszólalt egy másik lakos, Farkas Zoltán is, aki kifejtette, hogy kisgyermekei a 30-35 fokos hőség után nem tudnak bent nyitott ablaknál aludni. Leszögezte, hogy mindent megtesznek, hogy változtassanak ezen a kibírhatatlan helyzeten.

Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármester erre reagálva elmondta, hogy a közegészségügytől a környezetvédelemig több szakhatóság is folytat eljárást az ollétejedi feldolgozóval kapcsolatban, a városháza pedig az építésügyi hivatalon keresztül vizsgálja az üzem bizonyos engedélyeit. Elárulta, hogy tavaly ősszel egy szaktanulmányt kértek a cégtől a levegőszennyezést illetően, amely ugyan megállapította a légszennyezést, de az a számok szerint nem érte el a megengedett határértéket. „Ettől függetlenül tudomásom van a szagról, és nyilván mindenkinek más az ingerszintje, de a lakosoknak alkotmányos joguk van egészséges környezetben élni” – húzta alá. Tavaly szeptemberben egyébként egy alkalommal tűz is keletkezett az üzemnél, melyet a tűzoltók több órán át oltottak.

Csütörtökön este tehát tüntetnek a lakosok a szag ellen, és információink szerint meghívták a cég képviselőit is. Este hétkor kiderül, eljönnek-e, mi ott leszünk.

(SzT)