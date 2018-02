Életbe lépett az első napi tűzszünet Kelet-Gútában

Az OSDH arról számolt be, hogy gyakorlatilag már az éjjel tűzszünet volt, és megerősítette ezt az AFP francia hírügynökség helyi tudósítója is, aki Dúmában, a lázadók kezén lévő Kelet-Gúta legnagyobb városában, Damaszkusz tőszomszédságában tartózkodik. A kivétel csak néhány tüzérségi lövés volt éppen a tűzszünet életbe lépése előtt - tették hozzá.

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter hétfőn jelentette be, hogy keddtől Moszkva minden nap 9 és 14 óra között humanitárius tűzszünetet rendel el Kelet-Gútában. Jurij Jevtusenko vezérőrnagy, a hmejmími orosz légi támaszponton működő központ igazgatója pedig azt jelentette be, hogy az orosz fegyveres erők szíriai tűzszüneti megfigyelőközpontja és a damaszkuszi vezetés úgy döntött: a civil lakosságot, illetve a betegeket és sebesülteket azonnal evakuálni kell a területről. Kiemelte, hogy a szíriai Vörös Félhold segítségével humanitárius folyosót alakítottak ki a lázadók uralta térséget elhagyni akaró polgári lakosok számára. Felszólította az ellenzéki milíciákat, tegyék lehetővé a civilek távozását a többi között azzal is, hogy eltávolítják az aknákat a humanitárius folyosóhoz vezető útvonalakról. Állítása szerint a lázadók több száz túszt, köztük nőket és gyerekeket tartanak fogva.

Kelet-Gútában több mint egy hete példátlan intenzitású offenzívába kezdtek a kormányerők. A térség az utolsó terület Damaszkusz közelében, amely a kormánnyal szembehelyezkedő szervezetek kezén van, és mintegy 400 ezer ember él ott ostromgyűrűbe zárva. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szombaton elfogadott határozatában azonnali hatállyal 30 napos tűzszünet kihirdetését követelte.

(MTI)