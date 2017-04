Elfogtak két hatökröt, akik miatt evakuálni kellett a szlovákiai bíróságokat

Keddre is jutott egy betelefonáló, ő megvan.

Azt egyelőre nem tudni, hogy köztük van-e az is, aki miatt Dunaszerdahelyen is evakuáltak (Fotó: Paraméter)

"Haló, haló. Jó napot, szeretném bejelenteni, hogy bomba van Újhelyen a járásbíróságon. Ez egy elég agy bomba" - ezekkel a szavakkal hívta a 112-t egy tag kedden Vágújhelyről (Nové Mesto nad Váhom). Azután lerakta a telefont.

A rendőrségnek és a tűzoltóknak összesen hat intézményt kellett kiüríteniük, 302 ember munkáját függesztették fel, míg ellenőrizték a bejelentés valóságtartalmát. Akármennyire is kicsi a valószínűsége, hogy valaki tényleg bombát rejtett el egy bíróságon, a rendőrségnek nincs mérlegelési lehetősége.

Néhány órán belül a hatóságok kézre kerítették a telefonálót, aki be is ismerte tettét.

Azt mondta, előző nap látta a hírekben, ahogy kiürítették az összes szlovákiai bíróságot, többek között a dunaszerdahelyit is, de a vágújhelyit is, ahol ő lakik, és úgy gondolta, ő is tesz egy kísérletet.

Gratulálunk, most rémhírterjesztés ügyében helyezhetik vád alá, amiért pedig háromtól nyolc évig terjedő börtönt is kaphat.

A rendőrség videót tett közzé a Facebook-oldalán arról, ahogy a fickót beszállítják az őrsre:

Néhány órával később pedig egy másik videót is kiraktak, amelyen pedig a kassai rendőrök is kézre kerítettek egy vaklármázót:

Az egész vaklárma-sorozat tulajdonképpen Kassáról indult márciusban, gyakorlatilag minden héten legalább egy alkalommal betelefonált valaki, hogy bombát rejtett el a bíróságok egyikében. A rendőrség egyelőre nem árulta el, hogy ezekkel az esetekkel függ-e össze a mostani őrizetbe vétel.

