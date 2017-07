Elkezdődött a nyári szünet, hat gyerek itta magát eszméletlenre

A 13 és 17 év közti gyerekek eszméletlenre itták magukat, mindannyiukat mentő szállította a kórházba.

Az első alkoholmérgezéses gyerek szombat délelőtt szorult ellátásra, a többieket az esi órákban szállították kórházba. Egyiküket benntartották a kórházban, mivel súlyos állapotba került - az alkohol mellett kábítószert és különböző gyógyszereket is találtak a szervezetében. Az egyik lány azonnali nőgyógyászati kivizsgálásra szorult, valamint pszichiáterhez is elküldték. Ezzel a két esettel a rendőrség is foglalkozik.

A többieket detoxikálták, infúziót kaptak, ellátták sebeiket, és távozhattak a kórházból.

Az Egyetemi Gyermekkórházban összesen kb. 500 kiskorút láttak el az első szünidei hétvégén. A gyerekek főként emésztőrendszeri nehézségek, allergiás reakciók, felületi fejsérülések és kéztörések miatt szorultak ellátásra.

(TASR)