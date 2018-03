Elkezdték építeni George Lucasa egymilliárd dolláros múzeumát

Megkezdődtek az építési munkálatai George Lucas egymilliárd dolláros Los Angeles-i múzeumának, amelyben a filmguru Star Wars-relikviái mellett hatalmas művészeti gyűjteménye is helyet kap.

A Los Angeles-i Exposition Parkban felépülő Lucas Museum of Narrative Art a tervek szerint 2021 végére készül el. A munkálatok ünnepélyes elindításakor Lucas elmondta, az intézmény missziója, hogy bemutassa azokat a mítoszokat, legendákat, történeteket és embereket, akik formálják és eggyé kovácsolják a társadalmakat.

"Úgy gondolom, hogy a popkulturális művészet bepillantást nyújt egy társadalomba, megmutatva, hogy annak tagjai mire vágynak, mit is akarnak igazán, milyenek is ők igazán" - mondta a 73 éves Lucas a szerdai ceremónián, mielőtt maga is lapátot ragadott és a város néhány jelen lévő elöljárójával együtt jelképesen megkezdte az építkezést.

Lucas évek óta kereste a megfelelő helyet a kulturális létesítmény számára, sokáig Chicago volt a kiszemelt helyszín, ám ott egy helyi természetvédő csoport megakadályozta az építkezést. Ezt követően San Francisco és Los Angeles versengett a nagyszabású terv megvalósításáért, míg végül 2017 januárjában bejelentették, hogy az utóbbi került ki győztesként.

A múzeum tervét a kínai építész, Ma Jan-szung készítette el. A többemeletes intézmény a Star Wars-filmekből ismert Han Solo űrhajóját, az Ezeréves Sólymot idézi. A több mint kilencezer négyzetméternyi kiállítótér mellett egyebek között egy föld alatti parkoló, étterem és mozi is helyet kap a komplexumban. A múzeum megvalósításának költségeit Lucas és felesége, Mellody Hobson üzletasszony vállalta magára.

Az intézmény pazar gyűjteményében Norman Rockwell, Edgar Degas és Pierre-Auguste Renoir festményei mellett a Peanuts képregények alkotójának, Charles Schulznak a munkái sorakoznak majd. A múzeum jövendőbeli látogatói a Roger nyúl a pácban és az E.T. A földönkívüli készítésének folyamatába is beleshetnek.

A Metropolis című 1927-es futurisztikus mesterműtől kezdve Orson Welles 1941-es Aranypolgárán át az Indiana Jones-filmekig minden nagy klasszikus helyet kap a múzeumban, ahonnan természetesen a Star Wars-relikviák, egyebek között Luke Skywalker első lézerkardja és Darth Vader sisakja sem hiányozhat.

