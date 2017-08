Elmoshatja az eső az augusztus 20-i ünnepségeket?

A meteorológiai szolgálat rövid tájékoztatójában megerősítette, hogy a hétvégén biztosan eléri Magyarországot a hullámzó hidegfront. Ezt megelőzően viszont még szombaton az ország nagy részén kánikula lesz, a lehűlés a nyugati megyékben kezdődik.

Vasárnap a leghidegebb órákban 14-20 fok lehet. A nappali maximumok várhatóan 18-25 fok között alakulnak (a tartósan borult, csapadékos helyeken lesz a leghűvösebb, a Tiszántúl keleti felén pedig még 25 fok fölé melegedhet a levegő).

A meteorológiai szolgálat - válaszai között - kitért arra is, hogy vasárnap országszerte esni fog, de egyszerre nem mindenütt. A nap első felében a Dunántúlon és középső megyékben eshet, később keleten - záporeső, egy-egy zivatar is lehet. Az esti órákban döntően az ország keleti harmadán lehet csapadék, ráadásul a szél is többnyire erős lesz.



MTI/para