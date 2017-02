Előzetesbe került az Agrárkifizető Ügynökség alkalmazottja

Erről kedden döntött a Legfelsőbb Bíróság. A testület szerint erős a gyanú, hogy a vádlott befolyásolná a büntetőeljárás folyamatát. Az ítélet ellen fellebbezés nem nyújtható be.

A vád szerint a férfi múlt év decemberében két százalékos részesedést kért egy szövetkezet jóváhagyott támogatásából, ami megközelítőleg 16 ezer eurónak felelt meg. A kenőpénz első részét (6 ezer eurót) január első felében fizethette ki a szövetkezet elnöke.

Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány szerint a tranzakciót egy autóban hajtották végre, amit már a rendőrség is figyelemmel követett, mivel a szövetkezet elnöke jelentette az esetet.

Egy másik esetben a vádlott egy mezőgazdásztól támogatás közvetítéséért ezer eurót kért február közepén.

Gašpar szerint a második esetben a támogatást igénylő Tibor S.-t vesztegetéssel vádolták meg, aki át is utalta a kért összeget Peter O.-nak. Amennyiben a magánvállalkozó bűnössége beigazolódik, akár hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik, míg a PPA alkalmazottja kenőpénz elfogadásáért akár nyolc évre is rács mögé kerülhet.

TASR/para