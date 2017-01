Emberek közé hajtott egy autós Helsinkiben

A rendőrség szerint a sofőr nem szándékosan okozta a balesetet, melynek nincs halálos áldozata. A finn lapok szerint egyelőre úgy tűnik, a balesetet az okozta, hogy a sofőr túl gyorsan hajtott, és amikor elvesztette az irányítást a jármű fölött, a járda mellett parkoló autóknak és gyalogosoknak csapódott.

A helsinki rendőrség szóvivője az újságíróknak úgy nyilatkozott, semmi okuk feltételezni, hogy a sofőr szándékosan hajtott volna az emberek közé.

Geolocation of the accident.

Scraping way looks "natural", given high speed,slopy street & possible intoxication.

Very unlikely intentional. pic.twitter.com/UYxknvafN2