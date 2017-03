EMBERRABLÁS: Kiska szerint az a legszomorúbb, hogy a film igaz történet alapján készült

Az ifjabb Michal Kováč elhurcolásának történetét feldolgozó filmet március 1-jén, szerdán mutatták be a hazai mozikban. Pontosan 19 évvel az után, hogy Vladimír Mečiar 1998-ban amnesztiát hirdetett az üggyel kapcsolatban.

Az Emberrablás (Únos) című film szerdai vetítésén Andrej Kiska államfő és Marek Maďarič (Smer) kulturális miniszter is részt vett.

A vetítést követően Maďarič a film rendezőjének elmondta,

mára a Mečiar-amnesztiák eltörlése mellett szavazna. Korábban egyetlen Smeres politikus sem tett hasonló kijelentést.

A vetítésen jelen volt Róbert Remiáš édesanyja, Anna Remiášová, aki a film alatt többször is elsírta magát.



Miután Andrej Kiska államfő megtekintette a filmet, elmondta, a legszomorúbb az egészben az, hogy igaz történet alapján készült.

„Épp az imént öleltem meg Remiáš asszonyt, és megígértem neki, hogy harcolni fogok“ – mondta a köztársasági elnök a premier után, aki lányával, Natáliával tekintette meg a filmet.



„Édesapámmal az autóban beszélgettünk a történtekről. Én nem emlékszem a történtekre, de megérintett. Korombeli emberek voltak, akik az igazságért harcoltak – nyilatkozta Natália Kisková.

Az elnök elfogadhatatlannak tartja, hogy meghalt egy fiatal, és senki nem akarja kivizsgálni az ügyet. „Az emberek túlnyomó része azt akarja, hogy töröljék el az amnesztiákat. A felmérés eredménye is azt mutatja, hogy az emberek tudni szeretnék az igazságot – utalt Kiska a Focus ügynökség felmérésére, melyből kiderült, hogy az emberek 63 százaléka szerint el kell törölni a Mečiar-amnesztiákat.



Ifjabb Michal Kováč elrablása (Részlet a filmből)

Marek Maďarič kulturális miniszter a vetítés után elmondta, azok után, hogy több jogász és bíró is megerősítette, az amnesztiák törvényesen is eltörölhetők, mára ő is azok eltörlése mellett szavazna.



Mečiar amnesztiáiról legközelebb március végén, illetve április elején fognak ismét szavazni a parlamentben. Legutóbb a Smer és az SNS képviselői is ellenezték az amnesztiák eltörlését, a javaslatot pedig hetedik alkalommal utasították el, legelőször 2002-ben.

A premieren egyébként sem Robert Fico(Smer) kormányfő, sem Andrej Danko (SNS) házelnök nem vett részt – utóbbi állítólag szerdán nem tartózkodott a fővárosban, Fico pedig nem is indokolta távolmaradását.

„Azonnal el kellett volna törölni, túl hosszú ideig tart“ – mondta az amnesztiák eltörléséről Rebeka Poláková színésznő, aki a filmben az újságírónő szerepében jelenik meg.

A rendezők egyébként ügyeltek arra, hogy a filmben nem nevezik meg sem Mečiart, sem Lexát. A kormányfő szerepében Maroš Kramár jelenik meg, a titkosszolgálat igazgatóját Milan Ondrík, az elnököt pedig Ján Greššo alakítja. Hamarosan jövünk a film részletes bemutatásával.

Mint ismeretes, az akkori szlovák államfő fiát, ifjabb Michal Kováčot 1995. augusztus 31-én hurcolták el otthonából, még Vladimír Mečiar harmadik kormányának idején. A nyomozás szerint az üzletembert valószínűleg a szlovák titkosszolgálat (SIS) emberei rabolták el: összeverték, leitatták és elhurcolták Ausztriába, ahol egy rendőrőrs előtt kirakták az autóból. Az ügy politikai hátterében a feltételezések szerint az húzódott meg, hogy Mečiar közeli jó barátja, Ivan Lexa, a SIS akkori vezetője állítólag el akarta lehetetleníteni a Mečiart erősen bíráló államfőt, Michal Kováčot.

Az ügy érintettjeit 1998-ban, az ideiglenesen elnöki hatalomhoz jutott Mečiar részesítette közkegyelemben. A külföldre menekült Oskar Fegyveres, a SIS egykori munkatársa azt állította, hogy a titkosszolgálatnak köze volt az elnök fiának elrablásához. A vele kapcsolatban álló rendőrt, Róbert Remiášt 1996-ban felderítetlen körülmények között egy gépkocsiba rejtett bomba ölte meg.



