„Emlékeim Zambiáról“ c. kiállítás megnyitója a füleki várban

Az „Emlékeim Zambiáról“ c. kiállítás, amely 2017. július 28-án, 17:00 órakor nyílik meg a füleki vár Bebek-tornyában, Jeřábek Milan állatorvos zambiai emlékeit és élményeit közvetíti a látogatóknak.

A kiállított tárgyakat a többéves ott-tartózkodása alatt gyűjtötte össze, ebben a számunkra rendkívül egzotikus országban. Dr. Jeřábek Milan 1932-ben született Prágában. Miután elvégezte tanulmányait a Kassai Állatorvosi Főiskolán 1961-ben, állatorvosként helyezkedett el Szlovákiában. 1967 és 1969 között folytatta posztgraduális tanulmányait a Prágai Mezőgazdasági Főiskola trópusi és szubtrópusi állatorvosi tanszékén, ahol egyben angol nyelvet is tanult. 1977-ben nyitotta meg rendelőjét állami kerületi állatorvosként a zambiai Kalomo-ban, majd később szerződést kötött a choma-i ZATCo (Zambia Agricultural and Trading Cooperative) társasággal és a helyi agrárvállalkozók részére dolgozott. Csaknem tíz évig tartó zambiai munkásságát pontosan harminc évvel ezelőtt fejezte be, amikor visszatért Szlovákiába.

„Már az első pillanattól kezdve, ahogy afrikai földre léptem, tudtam, hogy miután hazatérek, szeretném majd megosztani tapasztalataimat mindazokkal, akik azt igénylik. Ezért is gyűjtöttünk feleségemmel és fiammal, Milannal kezdettől fogva mindent, ami ennek az afrikai országnak a megismertetését szolgálná a jövőben. A kiállítás nem egy jelenkori országképet vázol fel, viszont szeretném, ha elkalauzolná a szemlélőt a távoli, fekete, forró és legfőképpen lenyűgöző Afrikába”, mondta Jeřábek a vándorkiállítás egyik megnyitóján. A látogatók megismerhetik a világ e részének természetét, életvitelét, szépségét és egyedi varázsát. A gyűjtemény a helyiek ízlése és szemlélete szerint díszített, mindennapi használati tárgyakat, hangszereket, szobrokat, öltözeteket és fegyvereket vonultat fel, amelyek természetes anyagokból – fából, szárított tökből, bőrből, különféle növények szárából –, valamint fémekből készültek. Az autentikus tárgyakat fényképek is kísérik, melyek bemutatják az afrikaiak mindennapi életét és a táj varázsát, de betekintést engednek a szerző szakmai tevékenységébe is. A kiállítás november 15-ig tekinthető meg. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!