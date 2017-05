Erdei iskolában jártak a nagymegyeri alapsulisok

„A Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjai részére erdei iskolát szerveztünk Szlovákia egyik legcsodásabb helyére – Árvára” – számolt be a Paraméternek Ládi Andrea, az iskola pedagógusa.

Az ötnapos eseményen a Bartók negyven diákja vett részt. „A kirándulás során sétahajóztunk az Árvai-víztározó lenyűgöző környezetében. Csodálatos kilátás várt bennünket a Nyugati-Tátra, vagy Babia Hora vidékére. A hajó a Slanický szigeten is kikötött, ahol megtekintettük a templomot és a galériát” – árulta el a tanítónő.

Az ezt követő napon megtekintették az Árva folyó feletti sziklaszirtre "sasfészekként" épített várat, majd a Deménvölgyi jégbarlangot. „Rendkívül érdekes jégképződményekben és cseppkőképződményekben gyönyörködhettünk. Hazafelé megálltunk a Zólyomi várkastélyban, melynek termeiben a Szlovák Nemzeti Galéria nagyszabású képzőművészeti gyűjteményét tekintettük meg” – folytatta a beszámolót.

Az erdei iskolában délutánonként játszottak és versenyeztek, de szalonna- és virslisütéssel is múlatták az időt. A diákok diszkózenére is szórakozhattak, de részt vehettek a lábszépségversenyen és egy kis Ki mit tud? vetélkedőn is.

„Nagyon jól éreztük magunkat. Tudásban, élményekben gazdagon tértünk haza” – fogalmazott Ládi Andrea.

