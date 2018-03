Érdekel a növények világa? Jártas vagy a kertészkedésben? A 63garden munkatársakat keres!

Az alistáli 63garden Kertészet munkatársakat keres kertészeti eladó és kertépítő, kertfenntartó munkakörbe. Gyere hozzánk dolgozni, ha szeretnéd, hogy napjaid tartalmasan teljenek! Kedvesek, szorgalmasak, fiatalosak és mosolygósak vagyunk, ha Te is ilyen vagy, köztünk a helyed! Akár kertészeti eladóként vagy kertépítő csapatunk tagjaként, nálunk megtalálod számításaidat! Főállásban vagy részmunkaidőben is várunk. Pályakezdő vagy? Az sem akadály, de szeress és tudj is dolgozni!