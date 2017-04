Eredménytelen hónapok után lemondott Gianfranco Zola a Birminghamnél

A korábbi olasz válogatott futballista - aki Angliában irányította már a West Ham United és a Watford együttesét is - azután döntött a távozás mellett, hogy csapata otthon 2-0-ra kikapott a Burton Albiontól, s ezzel már csak három pont választja el a kiesési zónától a Championshipben, azaz az angol másodosztályban.

A játékos-pályafutása meghatározó részét 1996 és 2003 között a Chelsea-ben töltő trénert decemberben nevezték ki a Birmingham élére. Akkor a csapat a hetedik helyen állt és volt esélye arra, hogy a feljutásért küzdjön.

A Birmingham három fordulóval a vége előtt a 20. helyen áll a 24 csapatos bajnokságban. A csapat Zolával 24 mérkőzésből csak kettőt nyert meg.

"Sajnálom, mert nagy reményekkel jöttem ide, de az eredmények nem lettek jók. Ezért teljes mértékben vállalom a felelősséget" - üzente az elégedetlen szurkolóknak.

A klub vezetése kedden már meg is nevezte Zola utódját: a 70 éves Harry Redknapp két év szünet után kapcsolódik be ismét az angol futball vérkeringésébe. A szakember legutóbb - 2015 februárjáig - a Queens Park Rangersnél dolgozott, korábban pedig a Tottenham Hotspur, a Portsmouth, a Southampton és a West Ham United vezetőedzője is volt.

(MTI)