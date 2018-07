Eredménytelenül szaglásznak Ollétejedben

Számtalan elmélet vezet egy irányba a 63-as főúttal elvágott városrészben kavargó kellemetlen, irritáló szag ügyében, hivatalosan azonban nem mondható ki, honnan erednek a mutagén és karcinogén anyagokat tartalmazó szagfelhők.

Július elején tartott utoljára közös tanácskozást a válságstáb hagyományos összetétele Morvay György járási hivatali elöljáróval, Čandal Tibor járási tűzoltósági igazgatóval és Both Péter járási rendőrparancsnokkal, Robotka Rozáliával, a Regionáis Közegészségügyi Hivatal vezetőjével, továbbá Hájos Zoltán polgármesterrel, a belügyminisztérium válságkezelési főosztályának, illetve a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség illetékeseivel együtt.

A birtokunkba kerület jegyzőkönyv alapján ezen részt vett az olléteedi mintavételeket kivizsgáló nyitrai belügyi laboratórium vezetőhe, Miloš Kosír is. Ő volt az, aki már egy tavaly novemberben benyújtott mintavétel alapján kiállított protokoll szerint is megállapította, hogy az ollétejedi levegő mérgező anyagokat tartalmaz, és ezt idei áprilisi mérések is alátámasztják.

A protokoll ugyan nem tartalmaz koncentrációkat, de megállapítást nyert, hogy a levegő súlyosan mérgező, karcinogén, mutagén anyagokat tartalmaz, többek között N, N-Dimetilacetamidot, ftalátokat, fenolt, benzaldehidet, C9 és annál magasabb értékű szénhidrogéneket.

Kosír megjegyezte, hogy egy 2006-os kormányrendeletet vettek alapul, ugyanakkor a szakmai tapasztalatokból adódik, hogy az abban foglalt határértékeknek már a tizede is érzékelhető az érzékszerveinkkel.

A jelenlévők szerint az egyes mutatók arra engednek következtetni, hogy a közegészségügy forog kockán, ám Robotka Rozália a közegészségügyi hivataltól úgy látta, hogy ez a kormányrendelet nem mérvadó a vizsgált ügyben. Hasonló szellemben nyilatkozott Iveta Galovičová a belügyminisztériumtól, aki szerint a 137/2010-es levegővédelmi jogszabály sem vehető ez ügyben kiindulópontként.

Čandal Tibor nyugtalanságának adott hangot, hogy nem lehet megállapítani a kimutatott mérgező anyagok kapcsán a törvényi határértékeket, Hájos Zoltán viszont azt forszírozta, hogy folytassák a méréseket és a mintavételeket. Sebők Pál független városi képviselő, akit egyúttal az önkormányzat bízott meg azzal, hogy a lakosokat képviselje az ügyben, kifejtette, hogy azóta érezhető a bűz a városrészben, mióta működésbe lépett az abroncsfeldolgozó.

A tanácskozáson részt vett nem mellesleg a szóban forgó Dron Industries s.r.o. vezetője, Farkas László is, aki először is a technológiájukat dicsérte, majd mint azt már portálunknak több alkalommal is, kikérte, hogy összefüggésbe hozzák társaságukat a gázszag forrásával.

A tanácskozás végén megegyeztek abban, hogy a jövőben mintát vegyenek minden Ollétejed területén működő cég telephelyén – szemben az eddigi véletlenül kiválasztott napokon történő mintavétellel naponta nyolc alkalommal három különböző ponton. A legközelebbi találkozó pedig, amikor ezek első eredményei kielemzésére kerülhet sor, szeptemberben várható.

(parameter)