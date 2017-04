Erőmű épül Egyházkarcsán!

Csütörtökön rakták le egy kogenerációs erőmű alapkövét az egyházkarcsai ipari parkban.

A beruházó a pozsonyi székhelyű Pro Finance társaság, az erőművet pedig a somorjai székhelyű Quatro Group építi fel. Az építkezési engedélyt múlt csütörtökön adta ki a község, amikor Robert Fico is itt járt, a napokban pedig már elkezdődtek a tereprendezési munkálatok.

Az építkezést a kihelyezett információs tábla szerint 2018 júniusában fejezik be, Gódány László egyházkarcsai polgármester elmondása szerint azonban elképzelhető, hogy már az idei év végére, vagy a jövő év elejére felépül az erőmű. A település a megvalósításban partnerként vesz részt.

A kogenerációs erőmű lényege, hogy egyidejűleg termel áramot és hőt, és mindkettőt hasznosítják. A karcsai erőmű esetében földgázból állítják majd elő az energiát, mégpedig 19 MW áramot és hozzávetőlegesen 16 MW hőt.

„A villamosenergiát és a hőt is az ipari parkban használják majd fel, ami megmarad, azt a további beruházóknak, községeknek, esetleg a környező cégeknek ajánlják fel” – árulta el Gódány. Hozzátette, a beruházás értéke 30 millió euró.

Peter Agner a beruházó nevében elmondta, hogy az erőművel elérik az ipari park energiafüggetlenségét. „Ambícióink nagyok, és meg szeretnénk mutatni, hogy ez mit jelent. Az energetikai függetlenség felemelheti az egész régiót” – szögezte le.

Peter Agner és Gódány László

Kifejtette, hogy

egyelőre egyeztetés kérdése, hogy az energia előállításához szükséges földgázt honnan veszik majd, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy már csatlakoztak a Szlovák Gázművek tranzitvezetékére, amely a parkon keresztülhalad.

Az alapkőletételen a Híd párt csütörtöki járási turnéja részeként részt vett Andrej Hrnčiar, a parlament alelnöke, illetve Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter is. „Tekintettel arra, hogy magam is egy város polgármestere vagyok, tudom, milyen egy települést irányítani. Éppen emiatt értékelem, amit a polgármester és az önkormányzat megtettek ezért a beruházásért, ami példaértékű, és számomra is inspiráló” – fogalmazott Hrnčiar.

Andrej Hrnčiar

Érsek az R7-es gyorsforgalmi úttal kapcsolatos munkálatok megkezdésére utalva megjegyezte, „ahol nincs út, ott élet sincs”. „Bizonyára a polgármester is könnyebben levegőhöz jut, mivel amikor egy beruházó érkezik, akkor az első kérdése a helyszín megközelíthetőségére vonatkozik” – húzta alá.

Gódány kihangsúlyozta, hogy az ipari parkba érkező cégek nem kapnak állami ösztönző támogatást, és sikerül velük abban is megegyezni, hogy ne minimálbérért foglalkoztassák a dolgozóikat.

„Több külföldi beruházóval tárgyaltunk, feltételként pedig már megszabhatjuk, hogy a bérezés méltó legyen hozzájuk. Versenyképessé tettük az ipari parkot. A minimálbért kínáló cégek, a munkaközvetítők és a külföldi munkaerő idehurcolása is ki van zárva. Igaz, hogy nem nyugati bérekről van szó, de ahogy szűkül a munkapiac, úgy kell, hogy emelkedjenek a bérek itt, az egyházkarcsai ipari parkban is” – figyelmeztetett.

(SzT)