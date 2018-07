Erre érdemes odafigyelni, hogy zavartalanul teljen a külföldi nyaralás

Nemcsak arra érdemes odafigyelni, hogy érvényes legyen az útlevél, hanem arra is, hogy pontosan meddig használhatjuk még.

Általában azt javasolják, hogy az útlevél az utazás napjától számítva legalább hat hónapig legyen még érvényes. Peter Susko, a külügyminisztérium munkatársa azonban arra figyelmeztet, hogy bizonyos országok ezt szigorúbban veszik. „De vannak olyan államok is, ahol nem feltétel a külföldön tartózkodásnál hosszabb érvényességi idő“ – tette hozzá.

A külügyminisztérium honlapján minden fontos információt megtalálnak ezzel kapcsolatban az érdeklődők – azt is, hogy melyik országban pontosan milyen érvényességi idő szükséges.

Természetes több európai országba utazhatunk útlevél nélkül is, az Európai Unión belül ugyanis elég a személyi igazolványt magunkkal vinnünk.

„Vannak olyan országok is, amelyek nem tartoznak az EU-hoz, mégsem szükséges útlevéllel utaznunk, elég a személyi igazolvány. Ilyen például Szerbia, Macedónia, a Balkán államok, ha északabbra megyünk, akkor például Izland és Norvégia, továbbá Svájc, Albánia és Lichteinstein. Ezek azok az államok, amelyek nem tagjai az EU-nak, mégis elfogadják a személyi igazolványt“ – folytatta Susko.

További probléma felmerülhet akkor is, ha a kiskorú gyereknek más név vezetéknév szerepel az útlevelében, mint a szülőnek. Az ebből adódó problémák megelőzése érdekében a minisztérium azt javasolja, hogy ilyen esetben tartsák maguknál a másik szülő írásos beleegyezését – angol, illetve az adott ország nyelvére lefordítva is. Az űrlap is megtalálható a minisztérium honlapján.

„Bizonyos államok ezt elvárják, sőt, néhány légitársaság is“ – figyelmeztet Susko.

Amennyiben egzotikusabb államba terveznek kirándulást, érdemes előtte tájékozódni a külügyminisztérium honlapján arról, hogy pontosan mire is lehet szükség. Néhány országba való belépéskor ugyanis kérhetik a védőoltásokat igazoló kártyát, de valahol például azt is meghatározzák, hogy minimum mennyi készpénz legyen a turistánál.



(noviny.sk/para)