Észak-Koreának sikerül lerakétáznia saját városát!

Kim Dzsong Unék a tavalyi évben gyakran feszítettek ballisztikus rakétáikkal, kétszer is átlőttek japán felett a Hvaszongokkal.

Most viszont kiderült az is, hogy az egyik ilyen rakétakísérlet olyannyira balul sült el, hogy sikerült lerakétázniuk a saját városukat, Tokcsont - közölte a The Diplomat nevű portálra hivatkozva a 444.

A város Phenjantól északkeletre található, a rakétát pedig a Tokcsontól 39 kilométerre fekvő Pukcsang repteréről lőtték fel.

Azt nem tudni, megsérült-e, ne adj isten meghalt-e valaki, mivel arról nem szivárgott ki semmilyen hírfoszlány, de a The Diplomat által közölt műholdfelvételen látni, ahová becsapódott az a dög.

(para)