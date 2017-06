Európa Liga: Kétgólos előnyben a Fradi, ugyanekkora előnyt tékozolt el a Vasas

A Ferencváros hazai pályán magabiztos játékkal, Varga Roland duplájával 2-0-ra legyőzte a lett Jelgava együttesét a labdarúgó Európa Liga-selejtező első fordulójának első, csütörtöki mérkőzésén.

A visszavágót egy hét múlva rendezik.

Európa Liga-selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés:

Ferencváros-FK Jelgava (lett) 2-0 (1-0)

Groupama Aréna, 7133 néző, v.: Vaszilisz Dimitriu (ciprusi)

gólszerző: Varga R. (11., 69.)

sárga lap: Varga R. (45+1.), Leandro (79.), Botka (89.), illetve Bakmaz (18.), Kluskins (36.), Grigaravicius (45+1.), Redjko (59.)

Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics G., Leandro, Otigba (Koch, 82.), Botka - Varga R., Gorriarrán, Gera, Moutari - Radó (Bőle, 64.), Priskin (Lovrencsics B., 65.)

FK Jelgava: Ikstens - Slampe, Oss, Redjko, Klimasevics - Alhinho (Kauber, 70.), Bakmaz - Jaudzems, Kluskins (Pereplotkins, 77.), Grigaravicius - Ledesma (Razulis, 84.)

A Ferencváros három új játékossal, Otigbával, Gorriarránnal és Priskinnel állt fel. Nagy lendülettel, ellenfelét letámadva kezdett a Ferencváros, alig néhány perc elteltével Varga már a kapufát is eltalálta. Nem sokkal később a villámgyors Moutari beadására érkezett jó ütemben a 11. percben. A félidő utolsó néhány percét leszámítva a Ferencváros szinte végig ellenfele térfelén járatta a labdát.

A második játékrész is egy Varga-kapufával kezdődött. A hazai támadásokból sokáig hiányzott az átütő erő, de a gyengén futballozó Priskin helyére beküldött Bőle szinte azonnal gólpasszal mutatkozott be új csapatában. A hajrában is a zöld-fehérek irányították a játékot, de az eredmény már nem változott.

A párharc továbbjutója a dán Midtjylland vagy az északír Derry City együttesével találkozik a következő körben.

Eltékozolta előnyét a Vasas Izraelben

Hiába vezetett két góllal a Vasas, végül 4-3-ra kikapott az izraeli Beitar Jerusalem vendégeként.

Az angyalföldi gárda - amely legutóbb 2000-ben léphetett pályára a második számú európai kupasorozatban - végig egyenrangú ellenfele volt az előzetesen esélyesebbnek tartott riválisának, ráadásul sokáig kétgólos előnyben volt.

Az izraeliek a találkozó utolsó perceiben azonban háromszor is betaláltak, így ők várhatják kedvezőbb helyzetből a jövő csütörtöki visszavágót, amelyre a Szusza Ferenc Stadionban kerül sor.

Európa Liga, selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés:

Beitar Jerusalem (izraeli)-Vasas 4-3 (1-2)

Moshava stadion, zárt kapu, v.: Nenad Djokic (szerb)

gólszerzők: Paulino (19.), Benajun (88.), Vered (91.), Sabo (93.) illetve Pavlov (36., 43.), Kulcsár (53.)

sárga lap: Sabo (48.), illetve Saglik (56.), Kulcsár (59.)

Beitar Jerusalem:Kleyman - Conte (Kahila, 69.), Keltjensz, Mori, Heister - Sabo, Paulino (Barihon, 72.), Claudemir (Benajun, 57.) - Vered, Sekter, Ezra

Vasas: Nagy - Burmeister, Kleisz, Risztevszki - Szivacski, Vida, Murka, Hangya - Kulcsár (Ádám, 67.), Pavlov (Király, 72.), Remili (Saglik, 55.)

A bajnoki bronzérmes angyalföldiek kezdték veszélyesebben az összecsapást, ám az első 15 perc után a házigazda Beitar átvette az irányítást, majd a brazil Paulino góljával meg is szerezte a vezetést. A hazaiak ezt követően is alakítottak ki helyzeteket, de a magyar csapatot nem fogta meg a bekapott gól, vezetett veszélyes támadásokat, végül a 36. percben Evgen Pavlov fejesével egyenlített. Hét perccel később egy újabb beadás után az ukrán szép gólt lőtt, így a szünetben a Vasas vezetett.

A második játékrész egy Beitar-kapufával indult, ám az ezt követő kirúgásból - egy védelmi hibát kihasználva - Kulcsár Tamás növelte a magyarok előnyét. Nem sokkal később a hazai vezetőedző, Saron Mimer pályára küldte a 37 éves, korábban a Liverpoolban, a Chelsea-ben és az Arsenalban is játszó Josszi Benajunt.

Ennek ellenére továbbra is jól játszott a Vasas, több nagy helyzetet is kialakított, ám ezek egyikét sem váltotta gólra. Az utolsó öt percben ez megbosszulta magát: Benajun előbb gólt lőtt, majd gólpasszt adott, és mivel a szlovák Erik Sabo is betalált, a Beitar megfordította az összecsapást.

