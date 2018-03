Eurovíziós Dalfesztivál: Alexander Rybak, a 2009-es győztes képviseli Norvégiát

A 31 éves zenész That's How You Write A Song című saját szerzeményével megnyerte a norvég válogató versenyt szombat este, a 19 éves Rebecca Thorsent utasította maga mögé - olvasható a verseny honlapján.

A fehérorosz származású norvég hegedűművész és énekes 2009-ben Fairytale című dalával nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált, így 2010-ben Norvégia rendezhette a döntőt.

Idén újra ő képviselheti Norvégiát május 10-én Lisszabonban, a vetélkedő középdöntőjén, ahol 43 ország képviselője indul, Magyarországról az AWS együttes, amelyik a Viszlát nyár című számával nyerte A Dal 2018 döntőjét.



MTI/para