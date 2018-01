Évet értékeltek a hodosi tűzoltók

Szombat este gyűltek össze a Nemeshodosi Önkéntes Tűzoltótestület tagjai a helyi kultúrházban, hogy értékeljék a 2017-es esztendőt. Ezen kívül természetesen szó esett a jövőbeli tervekről is.

A testület parancsnoka, ifj. Boráros János számolt be arról, hogy az elmúlt esztendőben a helyi lánglovagok számos versenyen vettek részt úgy a férfi, mind pedig a női csapatukkal. A női csapat, mely tavaly alakult, már most szép eredményeket hozott a testületnek, ugyanis négy versenyen vettek részt, ahonnan két második és két első helyezést vittek haza. Olyan csapatokat is maguk mögé utasítottak, akik már évek óta versenyeznek. A csapatok 2017-ben közel 4000 kilométert utaztak az egyes versenyekre az országban.



Szabó Katalin mutatja a szertár terveit

A testület három nagyobb rendezvényt szervezett, a körzeti versenyt, a polgármesteri kupát, illetve az év végén a tűzoltóbált. Terveik szerint ebben az évben is igyekeznek a körzeti versenyen kívül megvalósítani a terveiket, annak szervezése ugyanis idén nem rájuk hárul. Ezen kívül sor került tavaly júniusban egy éjszakai versenyre a helyi edzőpályán, amit ebben az évben június 16-án rendeznek.



A baráti községek tűzoltói

A Nemeshodosi Önkéntes Tűzoltótestület a belügyminisztériumhoz nyújtott be pályázatot a tűzoltógarázs kibővítésére, melynek munkálataira 30 ezer eurót kérvényeztek. A választ november végére várták, ám az a mai napig nem érkezett meg. „Összesen 1100 pályázat érkezett a minisztériumhoz és 500-at fogadtak el, amiről a pályázókat még ebben a hónapban kiértesítik” — mondta el az összejövetelen a járási vezetőség tagja, Csémi Lajos. Ha a szervezet számára megítélik az egész összeget, abból a községnek 5 ezer euró önrészt kell fizetnie, ám még ez sem lesz elég a munkálatokra. „Ha meg is érkezik a támogatás, nagyon sok idő és társadalmi munka kell majd a megvalósításhoz, és természetesen számos támogató is” — mondta Rampaskó Viktor a testület titkára.



A női csapat tagjai

Ebben az esztendőben még a terveik közt szerepel, hogy felélesszék a kapcsolatot a szlovéniai testvértelepülés önkéntes tűzoltóival. Az összejövetel végén kiosztották a rangokat és a díszokleveleket a tagoknak, melyeket a járási vezetőség is jóvá hagyott.

(alsa)