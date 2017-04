"Ez már régóta a levegőben lógott..." - villáminterjúnk a Dankóval lakmározó Kövér Lászlóval!

EXKLUZÍV: Titokban találkozott Kövér és Danko Esztergomban!

A magyar Országgyűlés elnöke hívta meg a határ menti városba az SNS-es kollégáját.

Andrej Danko, a szlovák parlament elnöke sietősen távozott a találkozó helyszínéről (Fotók: Paraméter)

Kövér László

A vacsora után sikerült elcsípnünk Kövér Lászlót egy nyúlfarknyi interjúra.

Miről tárgyaltak Andrej Dankóval?

Nem tárgyaltunk, csak beszélgettünk, méghozzá nagyon sok mindenről. Ez egy régebb óta a levegőben lógó informális találkozó volt.

Milyen konkrét kérdések merültek fel a találkozó során? Ez a vacsorameghívás összefügg a keddi Fidesz-MKP találkozóval?

Teljesen véletlen az egybeesés. Bármennyire is hihetetlen ez a közvélemény formálói számára, a politikusok is emberek, és szoktunk kötetlen találkozókat is tartani. Ez nem egy titkos találkozó volt. Hiszen ön is itt van…

A Híd képviselőivel is terveznek találkozni?

A legerősebb magyar kormánypárt nem tervez tárgyalóasztalhoz ülni a Híddal. Az illetékes szakminiszterekkel azonban vannak találkozóink.

Nem furcsa ez a helyzet, hogy a Szlovák Nemzeti Párt elnökével találkozott?

Nem egymást választottuk házelnöknek. A magyar választók engem, a szlovákok pedig Dankót választották parlamenti elnöknek. Mindegy, milyen a pártos hátterünk, az ilyen találkozó, amilyen ez a mostani is volt, arra szolgál, hogy megtaláljuk a közös hangot, hogy a hivatalos találkozóink olajozottabban menjenek. A magyar házelnök gyakorlatában ez az informális találkozó nem példa nélküli, ez normális műfaja a politikai érintkezésnek.

