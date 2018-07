Ezek a kábítószerek jelentik a legnagyobb problémát Szlovákiában

A kábítószer-használók szinte mindent be tudnak szerezni a szlovákiai feketepiacon: marihuánát, pervitint, kokaint, heroint, de már új szintetikus drogokat is. „Jelenleg a kábítószerrel való illegális üzletelés nemzetközi szinten működik. A rendőrség így arra van kényszerítve, hogy az ügyek felderítésekor újabb és újabb feltételekhez alkalmazkodjon“ – állítja Michal Slivka rendőrségi szóvivő.

Ennek ellenére a rendőrség viszonylag sok kábítószeres bűncselekményt fel tud deríteni. „Múlt évben (2017) a rendőrség 638 pervitinnel összefüggő esettel foglalkozott, amelyből több 4 kilogrammot foglaltak le. Az 1153 marihuánával összefüggő esetek során megközelítőleg 150 kilogramm kábítószert foglaltak le“ – teszi hozzá Slivka.

A rendőrségi statisztikák szerint Szlovákiában a legelterjedtebb kábítószer a marihuána, amelyről sokan úgy gondolják, hogy nem káros. „Sokan úgy gondolják, hogy nem szokhatnak rá. A problémáikat valami másnak tudják be. Amikor már látják, hogy összefügg a marihuánával, nem kérnek segítséget a lelki problémáikhoz, mert úgy gondolják, hogy ez csak egyszerű rossz szokás“ – magyarázta Ľubomír Okruhlica, az egészségügyi minisztérium fő szakértője a függőségek terén.

A második legnépszerűbb kábítószer a metamfetamin, más néven pervitin. Annak ellenére, hogy a rendőrség a razziák során több kábítószer-készítőt is leleplezett, általában kis mennyiségekről van szó, amelyeket a szabadon vásárolható gyógyszerekből készítettek. “Annak ellenére, hogy Szlovákiában továbbra is gyakori a metamfetamin készítése, sokszor Csehországból szállítják be a kábítószert“ – mondta Slivka. A kokain magas ára miatt csak a felsőbb körökben fordul elő.

Az utóbbi években viszont kezd visszaszorulni a heroin, amely ugyan felbukkan nálunk, mégsem kerül mindig az itteni piacra. Slivka szerint a heroint illetően nem Szlovákia az elsődleges célpont. A szlovákiaiak mellett szerb és török drogbandák is tevékenykednek az országban.

noviny.sk/para