Ezekkel a hivatásokkal lehet a legkönnyebben munkát találni Szlovákiában

A kvalifikált munkaerő hiánya megnöveli azt az időt, amely alatt a vállalatok képesek beszerezni a szükséges munkásokat. Egyes hivatások esetében ezért számolni kell a toborzás hosszúságával, ami akár hetekbe is telhet.

A felmérés szerint a munkaerő legnagyobb hiánya a gyártásban érezhető meg. Ez a helyzet szinte egész Szlovákia területén megegyezik. „Ha a cégek bármilyen szakképzett munkaerőt keresnek, számolniuk kell azzal, hogy nem lesz könnyű beszerezniük. Ha nem kínálnak nekik jó fizetést, akkor nem szereznek elegendő embert, vagy a toborzás rendkívül hosszúra nyúlik“ – magyarázta Jana Mesárová, a Wincott People ügynökség munkatársa.

Szlovákia egész területén, de főként a nyugati régiókban a vállalatok operátorokat keresnek a leggyakrabban. Ennek oka a régió magas iparosodása. „Ha felállítunk egy rangsort a nyugati régió legkeresettebb munkaerőiből, akkor tapasztalataink szerint az első ötbe csak olyanok kerülnek, amelyek a gyártással vagy a logisztikával függnek össze. Szlovákia többi régióival összehasonlítva itt hosszabb is az az idő, amely alatt be tudják szerezni ezeket az embereket. Más vállalatok nevében nem nyilatkozhatunk, de például a Wincott People Nyugat-Szlovákiában hét napon keresztül keresne egy operátort – abban az esetben, ha kedvező fizetés lenne felkínálva. Ha a bér az átlag alatt lenne, akkor a keresési idő is megnövekedne“ – mondta Mesárová.

Hasonló a helyzet az ország középső részén is. A nyugatihoz képest csupán annyiban különbözik, hogy ezt a régiót nem annyira képviselik a logisztikai parkok, ezért a velük kapcsolatos hivatások nem tartoznak az öt legkeresettebb közé. Itt főként a kiszolgáló személyzet hiányzik a gyártásban – olyan emberekről van szó, akik az operátorokhoz képest kevésbé képzettek, ezért egyszerűbb is őket beszerezni.

Érdekes a helyzet az ország keleti részén: ott is főleg az operátorok iránt van a legnagyobb kereslet, de szintén hiány van az informatikai iparág területén. „Főleg Kassán és környékén rengeteg informatikai vállalat székel. A helyi informatikai iskolák abszolvensei azonban kisebb arányban maradnak a régióban, mint például Pozsonyban. Ez megnehezíti a vállalatok helyzetét a programozók keresésében. Főleg a Java-fejlesztők területén van hiány“ – tette hozzá Mesárová.

A felmérés szerint a szomszédos Csehországban is hasonló a helyzet a munkaerő keresése területén.

TASR/para