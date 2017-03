Ezekkel a vonatokkal bővíti kapacitását a RegioJet a Komárom–Pozsony vonalon

Az elmúlt öt év alatt több mint 10 millió utas szállt fel a RegioJet vonataira. A tavalyi év rekordnak számított, hiszen csaknem 2.6 millióan utaztak a sárga vonatokkal.

A RegioJet nyújtotta szolgáltatás iránt csaknem háromszor nagyobb az érdeklődés a vonalon, mint öt évvel ezelőtt, amikor még az Állami Vasúttársaság vonatai közlekedtek.

A RegioJet hivatalos Facebook-oldalán azt írja, meglepetéssel készülnek az utasok számára. A vállalat állítja, tisztában vannak azzal, hogy az elmúlt időben egyre túlzsúfoltabbak a vonataik, éppen ezért további négy vonatot helyez üzembe a Komárom és Pozsony közti szakaszon.

Az négy motorvonat az egyes járatok kapacitását akár 55 százalékkal is megnövelheti – áll a cseh magánvállalat oldalán.

Az ígéret szerint a reggel 6:15-kor Dunaszerdahelyről Pozsony irányába induló vonat a jövőben 429 ülőhelyes lesz. A reggeli csúcsidőszakban ezen kívül a Dunaszerdahelyről 5:20-kor, 5:40-kor, 6:15-kor és 6:50-kor induló járatok kapacitását is megnövelik 35 százalékkal.

A vállalat régebbi, 628.2 típusú motorvonatokat tervez bevetni a szakaszon, amelyek korábban Németországban, illetve Csehországban közlekedtek.

„Ezek a vonatok nem lesznek olyan modernek, mint a mostani „Banánkák“, de anélkül helyezzük üzembe, hogy leterhelnénk az állami költségvetést“ – áll a RegioJet Facebook-oldalán szombaton közölt írásban.

Az „új“ szerelvények mellett a jövőben továbbra is közlekednek majd a szakaszon jól megszokott kisebb, illetve valamivel nagyobb sárga motorvonatok és a dízelmozdony által húzott vagonok is. A RegioJet aktuális célja, hogy minél előbb növeljék a kapacitást, ám a jövőben tervezik a régebbi vonatok felújítását is. A vállalat közleménye szerint emellett tervezik a tavalyi évi balesetek során összeroncsolódott két motorvonat rekonstrukcióját.

A RegioJet súlyos szerelvényhiánnyal küzd. Tavaly három súlyos vonatbaleset is történt a Csallóközben, mindháromban az átjáróra hajtó kamionsofőrök okozták a szerencsétlenséget. Május 14-én Alistál közelében a hibázó kamionsofőr vesztette életét, a RegioJet kocsiját sikerült helyrehozni. A szeptember 16-i, nagymegyeri baleset következtében a vétlen mozdonyvezető halt meg, és több mint harminc személy megsérült. A Nagymegyeren megrongálódott vasúti kocsi a mai napig nincs használatban, ahogy a november 8-án, a nemesócsai balesetben megrongálódott kocsit sem helyezték újra üzembe.



