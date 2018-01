Ezekről dumáltak a 71 migráns életét követelő halálkamionban

A lehallgatásokat más ügyekben korábban elfogott embercsempészek készülékeiben szereplő, illetve a vallomásaikban előforduló telefonok hívószámaira rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság. Így rögzítették az elsőrendű vádlott három és a másodrendű vádlott egy telefonszámán folytatott beszélgetéseket. A lehallgatások 2015. augusztus 13-ától augusztus 28-áig, a vádlottakat elfogásáig folytak. Az augusztus 26-án rögzített hangfelvételeken a bolgár mellett elhangzó szerb beszélgetések miatt a keddi tárgyalásra a bíróság egy szerb tolmácsot is beidézett. A telefonhívások egy részén ugyanis a pastu anyanyelvű első- és a bolgár anyanyelvű másodrendű vádlott szerbül beszélget. A tolmács feladata az volt, hogy a szerb szövegeket összevesse a magyar fordítással.

A lejátszott felvételeken az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottak közötti beszélgetések voltak hallhatóak, melyeket a pandorfi ügyként elhíresült tragédia idején rögzítettek. Az első telefonhívások hajnali négy óra előtt nem sokkal, még a szállító jármű műszaki állapotának ellenőrzésére, a járőröző rendőrök jelenlétére és az emberek beszállítására vonatkoztak. Nem sokkal később azonban már az elsőként jelentkező problémákról szóltak.

A kamion sofőrje, a negyedrendű vádlott közölte a másodrendű vádlottal, hogy melegszik a kamion motorja, kigyulladt a jelzőfény a műszerfalon. A másodrendű vádlott erre azt javasolta, hogy öntsön a járműbe vizet. A negyedrendű vádlottnál azonban nem volt víz, viszont mivel az emberek a raktérben hangosan dörömböltek, félt megállni benzinkúton vagy egy zsúfolt pihenőhelyen. A másodrendű vádlott folyamatosan tájékoztatta az elsőrendű vádlottat a sofőrrel folytatott beszélgetésekről, aki ekkor még maga is azt mondta, hogy álljon meg a kamion vezetője egy parkolóban, és adjon vizet az embereknek. A másodrendű vádlott a víz vásárlására a kísérőt, a harmadrendű vádlottat utasította, de a vásárlás a szállított emberek hangoskodása miatt egyre csak húzódott.

A telefonbeszélgetésekből kiderült, hogy a másodrendű vádlott hat óra előtt beszélt először arról, hogy az emberek nem is a víz miatt dörömbölnek, hanem mert nincs elég levegőjük. A kamion vezetője később már arról számolt be, hogy ordítozást, visítozást hall, és hogy egyre csak azt kiabálják az emberek, hogy "please, please".

Az elsőrendű vádlott ekkor már határozottan megtiltotta a másodrendű vádlotton keresztül a sofőrnek, hogy kinyissa a kamion rakterét, mert - mint mondta - az emberek akkor kiszállnának. Utasította a sofőrt, hogy ne adjon vizet nekik, csak vezessen, és ha "megmaradnak", Németországban rakja ki őket az erdőben. Közben felmerült, hogy az emberek réseket próbálnak vágni a raktéren, hogy levegőhöz jussanak. A másodrendű azt is feltételezte, hogy talán sokan vannak, és meleg is lehet a raktérben. Ennek ellenére a harmadrendű vádlottnak is elmondta, hogy ne álljanak meg sehol, sem benzinkúton, sem pihenőnél, tegyen úgy a sofőr, mintha nem hallaná a kiabáló embereket.

A későbbi, fél hét utáni telefonhívásokban már nem beszéltek a raktérben utazó emberekről. Itt már csak az egyre fogyó üzemanyag pótlását próbálták megszervezni. Az utolsó beszélgetést nem sokkal fél nyolc előtt rögzítették. Ebben a másodrendű vádlott jelezte, hogy éppen hol halad a kamion. Később már nem tudta sem a harmad-, sem a negyedrendű vádlottat elérni.

A vádirat szerint a bűnszervezet 2015 februárja és augusztusa között 31 alkalommal összesen 1200 embert juttatott illegálisan Nyugat-Európába személyszállításra alkalmatlan, zárt, levegőtlen furgonokba zsúfolva. 2015. augusztus 26-án hajnalban 71 embert zártak be egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba. A Kecskemétről a határra tartó hűtőkocsiban az 59 férfi, 8 nő és 4 gyermek még magyar területen, gyötrelmes körülmények között megfulladt. A határt Hegyeshalomnál 9 óra után lépték át az embercsempészek, majd Parndorf közelében megálltak, és a hűtőkamiont hátrahagyva távoztak a helyszínről.

A 11 bolgár, két afgán és egy bolgár-libanoni állampolgárságú vádlott közül tizenegyet letartóztattak, a heted-, a tizenketted- és a tizennegyedrendű vádlott szökésben van. A vádirat összesen 26 vádpontot tartalmaz, amelyek közül a huszonötödik a 71 ember halálát okozó parndorfi tragédia, amelynek elkövetésével az ügyészség az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottat vádolja. A kiemelt jelentőségű bűnügy tizennégy vádlottját bűnszervezetben, a csempészett személyek sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével vádolják. Négy vádlottnak ezen kívül különös kegyetlenséggel, több, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt is felelnie kell. Az ügyészség négy vádlottra életfogytig tartó, a többi embercsempészre határozott idejű fegyházbüntetést kért.

