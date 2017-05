Federer nem indul a Roland Garroson

A 35 éves svájci klasszis, aki idén megnyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokság mellett az Indian Wells-i és a miami szupertornát is, utóbbi verseny után úgy határozott, a salakpályás szezonban csak a párizsi Grand Slamen lép pályára, most azonban ettől is visszalépett.

"Úgy döntöttem, nem indulok az idei Roland Garroson" - jelentette be szurkolóinak szánt közleményében. Hozzátette, az elmúlt időszakban azon fáradozott a pályán és azon kívül is, hogy még sok évig játszhasson, és úgy érzi, ennek érdekében ki kell hagynia az egész salakos szezont, és inkább az előtte álló füves pályás, valamint az újabb kemény pályás időszakra kell koncentrálnia.

"Varázslatos volt az idénykezdet, de be kellett látnom, hogy a versenynaptáram megfelelő összeállítása a kulcsa annak, hogy minél tovább a pályán lehessek" - emelte ki Federer, aki megemlítette, edzői stábjával közösen hozták meg ezt a döntést, de bízik abban, hogy jövőre ismét ott lehet a Roland Garroson.

A legfrissebb világranglistán ötödik Federer tavaly hat hónapot, a szezon teljes második felét kihagyta térdsérülése miatt.

Az idei Roland Garrost május 28. és június 11. között rendezik.

