Fél évszázad után újra megismerkedtek

Nem mindennapi évfolyamtalálkozóra került sor tegnap este Dunaszerdahelyen, ugyanis az egykori Lenin utcai iskolában 1967-ben végzett kilencedik osztályosok találkozója zajlott a járási székhelyen. Ami magában még nem is nagy szó, hiszen efféle összejöveteleket máskor is szerveztek már, ám ezek a volt iskolatársak ötven év után először találkoztak.

Klempa Katalin már két-három évvel ezelőtt elhatározta, összehozza újra a régi évfolyamot, szeretett volna találkozni a régi iskolatársakkal. „Eddig nem találkoztunk 50 év alatt egyszer sem. 1967-ben 82-en végeztünk, 15-en sajnos már nincsenek közöttünk, a találkozóra pedig 53-an jöttek el” — összegzi. Az iskola, ahova egykor ezek a diákok jártak, már nem létezik, utódja a Szabó Gyula Alapiskola, akinek igazgatója, Nagy Árpád szintén meghívást kapott a szombati eseményre. Ám ott voltak a régi iskolatársak, akik számos esetben be kellett, hogy mutatkozzanak egymásnak, mert az idő nagy úr, ők pedig szétszóródtak, sokan fél évszázada nem is látták egymást. Vannak, akiket külföldre sodort az élet, de most hazatértek, hogy ennyi idő után újra találkozzanak. „Mindenki szeretettel fogadta a kezdeményezést és őszintén megmondom, nem számítottam ilyen szívélyes fogadtatásra” — magyarázza a szervező, majd hozzáteszi, nagyon sokan segítettek neki a szervezésben, hiszen egyedül nagyon nehéz lett volna összehozni a társaságot.

Strédl Terézia is az évfolyam tagja volt, örült, amikor először hallott a találkozó szerveződéséről. „Azt hiszem, mindenkinek nagyon jó lemenni újra gyerekbe és amikor megtudtam, hogy lesz ez a találkozó, előjöttek azok a dunaszerdahelyi élmények, amelyek itt történtek velem. A síkirándulások, a május elsejék, mind felszínre törtek bennem. Nem találkoztunk rendszeresen, csak véletlenül futottunk össze néhány volt iskolatársunkkal, így most sokaknak újra be kell mutatkozniuk egymásnak” — mondja Terézia.



Kiss Dezső

Érdekességnek számított, hogy mind a három osztályfőnök megjelent a találkozón. Edmár Ernő (9. A), Fejes Katalin (9. B) és Kiss Dezső (9. C) is szívesen fogadták el a meghívást az összejövetelre. „Úgy tudom, hogy ez az első olyan évfolyam, amelyik megtartja az 50 éves évfordulót és örültem, amikor értesültem róla, most pedig, hogy itt lehetek, végtelenül boldog vagyok” — ecseteli Fejes Katalin. Amikor arról kérdezem, megismerte-e a volt diákjait, csak legyint: „Jaj, dehogy! A nyolcvan százalékát nem ismertem meg, de ők sem engem” — mondja. Nagyon kevés volt diákjával találkozott az utóbbi években, így ezért is volt különleges ez a találkozó.



Fejes Katalin

A hivatalos köszöntők és a beszédek után előkerültek a régi fényképek és bizonyítványok. Az ötven évvel ezelőtt a Lenin utcai iskolában végzett diákok újra találkoztak, beszélgettek és a hajnalig tartó összejövetelen újra megismerhették egymást.

(ls)