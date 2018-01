Felsőoktatási előkészítő program indul Füleken és Losoncon

Az egri Eszterházy Károly Egyetem Társadalomtudományi Intézete felsőoktatási előkészítő programot kezdeményez a losonci járásban, amelyre azokat a középiskolás diákokat várják, akik a magyar felsőoktatásban, ezen belül a régióhoz közel eső Egerben szeretnének továbbtanulni. A napokban a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, valamint a Szociálpedagógia Tanszék oktatói több középiskolát is felkerestek.

A Füleki Gimnáziumban Molnár László igazgató Dr. Ludányi Ágnest, a Társadalomtudományi Intézet igazgatóját, és Csépányi Zsoltot, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék tanárát fogadta. A losonci Pedagógiai és Szociális Akadémián pedig Bódi Magdolna tanárnő vendége Dr. Mizser Attila, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék füleki származású tanszékvezetője, és Sütő Gergő, a szak végzős hallgatója volt.

A kötetlen, jó hangulatú bemutatkozás keretében a diákok mindkét helyszínen tájékoztatást kaptak a szociálpedagógiai és kommunikációs területen való érvényesülés és továbbtanulás lehetőségeiről, az ún. „emelt szintű érettségi” gyakorlati kérdéseiről, az egri Eszterházy Károly Egyetem nyújtotta lehetőségekről. Többek között kiderült az is, hogy Eger nemcsak sokak által kedvelt turisztikai központ, hanem fiatalos, lendületes, programokban gazdag, befogadó és szerethető város, ahol életképes, piacképes szakokon lehet diplomát szerezni – ilyen lehetőségeket nyújt a Társadalomtudományi Intézet is, hiszen mind a kommunikáció- és médiatudomány, mind pedig a szociálpedagógia olyan terület, amelyen folyamatosan szükség van jól képzett, felkészült, a gyakorlati kérdésekben is jártas munkaerőre, a határon innen és túl.

A felsőoktatási előkészítő program központja a tervek szerint a Füleki Gimnázium lehet, lehetne, de az egri vendégek jelezték, hogy Rimaszombat és Tornalja felé is szeretnék kiépíteni a kapcsolatokat.

Az egri Társadalomtudományi Intézet, a Szociálpedagógia Tanszék és a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék munkájáról az alábbi linkeken lehet tájékozódni:

http://tarsadalomtudomany.uni-eszterhazy.hu/hu/tarstud/intezetunk

http://tarsadalomtudomany.uni-eszterhazy.hu/hu/tarstud/tanszekeink-es-oktatoink/kommunikacio-es-mediatudomanyi-tanszek

http://tarsadalomtudomany.uni-eszterhazy.hu/hu/tarstud/tanszekeink-es-oktatoink/szocialpedagogia-tanszek

https://www.facebook.com/ekekomm/

