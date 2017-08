Felszámolják az illegális lerakatokat

Ebben az évben is pályázhattak az önkormányzatok a Szlovák Környezetvédelmi Alapnál a kataszterükben található illegális szemétlerakatok eltávolítására. A maximális kérvényezhető összeg 50 ezer euró volt, amiből az települések 5 százalékos önrészt fizetnek.

A Dunaszerdahely melletti Hodosban a hét elején a versenypályázatot megnyert kassai székhelyű cég emberei elkezdték a munkálatokat a másfél hektáros területen. Az önkormányzat 42 ezer eurós támogatást kapott az illegális szemétlerakat felszámolására. „Ez a lerakat még a múlt rendszer maradványa a régi szövetkezet telephelyén. Nagyon sokan kihasználták ezt a területet az elmúlt években arra, hogy kihozták ide a szemetet, legyen az háztartási-, vagy éppen építkezési hulladék” – nyilatkozta Balódi László polgármester.

A község tavaly is kitisztított egy nagyobb területet, ahol idén már learatták az első gabonatermést. A faluvezető szerint nem a hektárhozam a legfontosabb ebben a folyamatban, hanem az, hogy az a terület ki van használva, mert ha kevés is lett a gabona, de már nem a szemét uralja azt a területet. A jelenleg takarítás alatt álló területtel is komoly terveik vannak, ám erről még nem szeretett volna beszélni. Számításaik szerint a munka két hétnél nem tarthat tovább.

Nagypaka község önkormányzata szintén megkapta a határozatot arról, hogy jóvá hagyták a kérelmüket. 50 ezer eurót igényeltek egy fél hektáros területre, s meg is kapták a teljes összeget. „Ezen a területen háztartási hulladék, építkezési törmelék és biohulladék is van mely a község kispakai részében található. Mellette egy kis erdőrész van, tehát az illegális lerakat eltakarítása után itt is parkosítani szeretnénk és egy pihenőövezet kialakítását tervezzük” – mondta el megkeresésünkre Seňan Iván polgármester.

Összesen 106 település részesült hasonló támogatásban, a Dunaszerdahelyi járásban például Alistál, Királyfiakarcsa, Szap, Csiliznyárad, Nagyabony, Felsővámos és Keszölcés. Az önkormányzatoknak az illegális szemétlerakatokat legkésőbb szeptember 30-ig fel kell számolniuk.

(dor)