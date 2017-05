Felújítják a prágai Orloj csillagászati óra naptárát

"A nagyon rossz állapotban lévő eredeti naptári táblát a szakértők felújítják. Már pénteken felkerül az Orlojra a naptári tábla fából készült másolata, amelyet később speciális fotótapétával helyettesítünk. Az eredeti naptári tábla visszahelyezését 2018 nyarára tervezzük" - mondta Wolf újságíróknak.

Prágában április elején vette kezdetét az Óvárosi városháza tornyának felújítása. A munkálatokat mintegy másfél évre tervezik, emiatt a tornyott, amely a cseh főváros egyik legfőbb idegenforgalmi látványossága, június elsejétől az év végéig lezárják a turisták elől.

"A rekonstrukció első szakasza az Orlojt nem érinti, az rendesen működni fog. Most csak a naptár tűnik el. Az Orloj többi része a jövő év elején lesz felújítva" - közölte Barbora Hrubá, a Prague City Tourism idegenforgalmi iroda szóvivője. Azokban a hónapokban, amikor a csillagászati órát fogják javítani, a városi illetékesek az Orlojt eltakaró állványra történő videóvetítésekkel próbálják meg visszaadni a varázslatos hangulatot.

Az Óvárosi városháza tornyát legutóbb a múlt század nyolcvanas éveiben újították fel. A tornyot, amely Prága egyik leglátogatottabb műemléke, tavaly mintegy 860 ezer ember kereste fel. A torony felső karzatáról gyönyörű kilátás nyílik az egész városra, különösen a történelmi központra. A mostani felújítás költségeit 46 millió koronára (529 millió forintra) tervezték.

A híres csillagászati óra javítását 2018 első felére tervezik. Szakértők szerint azonban számolni kell azzal, hogy a javítások elhúzódhatnak. Petr Skála, az Orloj jelenlegi órásmestere és kezelője szerint a megnyitás legutolsó lehetséges napja már előre adva van: 2018. október 28., Csehszlovákia megalakulásának 100. évfordulója.

A prágai Óvárosi városházát 1338-ban alapították, és több összevont épületből áll. A neogótikus szárnyat a 2. világháborúban bombatalálat érte, ezért le kellett bontani. Az épületegyüttes kiegészítésére az utóbbi évtizedekben több pályázatot is kiírtak, de eddig egyik sem volt sikeres, illetve egyetlen elképzelést sem valósítottak meg. Jelenleg ezen a területen park van.

Az óvárosi városháza tornyának külső falán elhelyezett csillagászati óra, az Orloj első változata 1410-ben készült, de szerkezetét azóta többször is tökéletesítették. A pontos idő mellett a napokat, hónapokat, a Hold és a Nap fázisait is mutatja a 15. század elején Kadani Mikulás órásmester és Jan Sindel csillagász által készített szerkezet. Az órát később Hanus mester tökéletesítette, akit a városi tanácsnokok a legenda szerint megvakíttattak, hogy másnak ne tudjon hasonlót készíteni. Az alkotó bosszúból állítólag leállította a szerkezetet. Az óramű háromnegyede ma is eredeti, csupán kisebb részét cserélték ki 150 évvel ezelőtt korszerűbb darabokra.

(MTI)