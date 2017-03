Fennáll a veszélye annak, hogy egy hónap múlva csak vízummal lehet beutazni Nagy-Britanniába

Emellett ebben a hónapban aktiválja majd az Egyesült Királyság az EU-alapszerződés 50. cikkelyét, tehát így hivatalosan is kezdeményezi Nagy-Britannia EU-ból való kilépését. Tavaly népszavazás döntött arról, hogy Nagy-Britannia lépjen ki az Európai Unióból. A Telegraph információi szerint az 50.cikkely kihirdetése után egy nappal már vízumért kell folyamodni az uniós állampolgároknak. Azonban az ott élő EU-állampolgároknak nem kell távozniuk Nagy-Britanniából azidáig, míg a briteket is ugyanolyan jogok illetik, mint az Európai Unióban élőket.

A Telegraph azt is írja, hogy a vízum kihirdetése március közepén történhet meg abban az időpontban, amikor a brit parlament jóváhagyja a Brexit-tárgyalások elindítását. Az újság szerint Theresa May egyben azt is kihirdetheti az EU-országok felé, hogy a személyek szabad áramlása legyen egy külön téma, s minél hamarabb szülessen megállapodás róla. Az EU azonban azt szeretné, hogy miután két év után véget érnek a tárgyalások, csak 2019-től lépjen érvénybe a szabad beutazás korlátozása az Egyesült Királyságba. Úgy néz ki, ebből még nagy viták lehetnek. A britek szerint, ha megvárják a tárgyalások végét, akkor 2 év alatt nagyon sok umiós bevándorló, legfőképpen románok és bolgárok érkezhetnek meg az országba. A brit kormányban olyan hangok is vannal, hogy a tavalyi népszavazás dátuma után érkezetteket küldjék vissza saját országukba, de jogászok úgy vélik, ez törvénytelen lenne, ezért el is vetették ezt az ötletet.

Az Európai Bizottság biztos nem hagyja annyiban Nagy-Britannia terveit, mert Brüsszelben ahhoz tartják magukat, hogy csak egyes szabadásgjogokról is akkor akarnak tárgyalni, amikor a kilépésről. Úgy néz ki, hogy a vízum bejelentését a britek arra használják, hogy a tárgyalások során erős pozícióban legyenek. A feszültség már érezhető London és Brüsszel közüött, mert múlt héten Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt üzente a briteknek, hogy 2023-ig ki kell fizetniük a 60 illiárd fontos költségvetési hozzájárulásukat.

Az üzengetések nem tesznek jót a fontnak, mert a tegnapi Telegraph-hír után 0,4 százalékkal gyengült a font a dollárral szemben.



