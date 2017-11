Fénysorompót kap az albári vasúti átjáró, az autósok csütörtöktől két hétig kerülőre kényszerülnek

Azt követően, hogy a múlt héten a portálunk előrukkolt azzal, hogy Európa legnagyobb szárazföldi szigetén nem kevesebb, mint egy tucat vasúti átjáró lesz biztonságosabb , jött a hír az illetékes szaktárcától, hogy több átjáró biztosítása is tervben van, és már neki is látnak a munkának.

Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter arról tájékoztatta a Paramétert, hogy az állami vasúttársaság (ŽSR) a 12 említett helyszínen túlmenően Albáron is növelni fogja a vasúti átjárók biztonságát. A kivitelező AŽD Slovakia weboldalán található információk szerint a sínekre gyalogosátjárót is építenek, valamint fényjelzéssel - szakszóval: fénysorompóval - is ellátják az átjárót.

Tehát az albári átjáró még idén fénysorompót kap, ez pedig azt jelenti, hogy átmenetileg némi kellemetlenségbe „botolhat” az arra utazó vándor. Konkrétan: a vasút vágányzárat rendel el november 17.-19. (3 nap) ès aztán november 25.-26. közötti időszakban (2 nap) Alistál és Dunaszerdahely települések közt.

Egészen pontosan így néz majd ki a vágányzár:

november 17. péntek: 10:30-24:00 (érintett vonatjáratok: 4322/4319/4326/4323/4332/4327/4340/4335/4344/4343/4348/4347)

november 18. szombat: egész nap (érintett vonatjáratok: 4306/4307/4318/4315/4322/4319/4326/4323/4332/4327/4340/4335/4344/4343/4348/4347)

november 19. vasárnap: 00:00-16:00 (érintett vonatjáratok: 4306/4307/4318/4315/4322/4319/4326/ 4323/ 4332/4327)

november 25. szombat: 09:30-16:30 (érintett vonatjáratok: 4322/4319/4326/4323/4332/4327)

november 26. vasárnap: 09:30-16:30 (érintett vonatjáratok: 4322/4319/4326/4323/4332/4327)

A tájékoztatás értelmében a vonatpótló buszok készek a bevetésre, és itt lehet majd rájuk felszállni a vágányzár idején:

Dunaszerdahely: a buszállomás épülete előtt

Hegyéte: Községháza buszmegálló

Albár: Jednota buszmegálló

Alistál: vasúti megálló

Az autósok két hétig nem használhatják az átjárót!

Ami talán még a vonatok utazóközönségénél is nagyobb tömeget érint, az az, hogy a közúti forgalmat is befolyásolja az átjáró feltuningolása. Ezért november 16.-tól (csütörtök) 09:15-től november 30. (csütörtök) 09:00 óráig, azaz 14 napon keresztül nem lehet kocsival áthajtani az albári átjárón. Ez pontosan két közlekedési viszonylatot bonyolít:

1. Vásárút felől csak kerülővel lehet kijutni a 63-as útra

2. Albárról csak kerülővel lehet eljutni Vásárút irányába

Az érintett útszakaszon fokozottan figyeljenek az ideiglenesen kirakott jelzésekre, hogy a közlekedés még az átmeneti akadályoztatás ellenére is a lehető leggördülékenyebb legyen.

(sp)