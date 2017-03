Ferenc pápa zéró toleranciát hirdetett a szexuális visszaélésekkel szemben

Marie Collins a La Repubblica olasz napilapnak kijelentette: a három éve működő bizottság munkáját a római kúria részéről folyamatos akadályoztatás és bojkottálás éri. Hangsúlyozta, mélyen hisz abban, hogy Ferenc pápa a papi pedofíliával szembeni zéró tolerancia jegyében cselekszik, de "körülötte nem úgy haladnak a dolgok, ahogyan kellene".

Collins szerint a vatikáni hivatalok túl sok ellenállást tanúsítanak a kiskorúak védelmében dolgozó bizottsággal szemben. A Hittani Kongregációt említette, amely - mint fogalmazott - elvetette a bizottság kéréseit. Példaként hozta fel, hogy a bizottság bíróság felállítását kezdeményezte a papok által elkövetett szexuális visszaéléseket fedező püspökök felelősségre vonására. Ezt Ferenc pápa is támogatta és a bíróság létrehozásának tervét 2015 júniusában be is jelentették, de azóta sem állt fel a Hittani Kongregáció "nem tisztázott" jogi kifogásai miatt.

"Gyakran hallani nyilvános kijelentéseket az egyháznak a visszaélések áldozatai iránti aggodalmáról, tény azonban, hogy a Vatikánban van, aki még a megoldást javasló leveleket sem olvassa el, ellenállás van...." - nyilatkozta Marie Collins.

Az idős ír asszony annak idején 13 évesen szenvedett el erőszakot plébánosától. Ferenc pápa kérte fel Marie Collinst, hogy legyen tagja a 2014-ben a kiskorúak védelmében, a szexuális visszaélések megelőzésére felállított bizottságnak. Az egyházi és világi szakértőkből álló pápai bizottság tagjai között volt egy másik volt áldozat is, a brit Peter Saunders, aki tavaly februárban lépett ki a bizottságból arra hivatkozva, hogy véleménye szerint a Vatikán nem tesz eleget a papi pedofíliával szemben.

Marie Collins szerint a Vatikán túl lassan dolgozott, és bizonyos kérdésekre nem születnek válaszok - jelentette ki Hans Zollner, a bizottság egyik egyházi tagja, a római Pápai Gergely Egyetem pszichológia karának és az egyetemen a kiskorúak védelmében működő központnak a vezetője.

(MTI)