Férfi kézilabda-vb - Először nyert a magyar válogatott!

A magyar férfi kézilabda-válogatott 34-29-re legyőzte Chile csapatát a franciaországi világbajnokság C csoportjának harmadik fordulójában, hétfőn Rouenban.

A magyarok az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes németektől pénteken 27-23-ra, az Európa-bajnoki harmadik horvátoktól szombaton 31-28-ra kaptak ki, következő ellenfele pedig Szaúd-Arábia csapata lesz szerdán 14 órától.

Eredmény, C csoport, 3. forduló:

Magyarország-Chile 34-29 (17-14)

Rouen, 600 néző, v.: Bualluka, Kenisszi (tunéziaiak)

lövések/gólok: 51/34 (67%), illetve 52/29 (56%)

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 4/3

kiállítások: 10, illetve 2 perc

Magyarország: Fazekas - Harsányi 1, Balogh Zs. 1, Bánhidi 4, Császár 4, Jamali 7, Juhász Á. 5. Cserék: Mikler (kapus), Szöllősi, Schuch, Ligetvári 1, Gulyás 2, Zubai, Ancsin 3, Bodó 1, Lékai 5

A magyar és a chilei csapat történetének első mérkőzését Jamali Iman és Juhász Ádám is két góllal kezdte (4-1), de az ellenfél hamarosan felzárkózott (7-6). A védekezésre egyik csapat sem fordított sok figyelmet, az első negyedóra végén Jamali már öt lövésből öt találatnál járt, neki köszönhetően ismét megnyugtatónak tűnő különbség alakult ki a felek között (12-8).

A játék képe a folytatásban sem változott jelentősen, de a támadásban előfordult magyar pontatlanságok miatt a szünetig nem tudta növelni előnyét Javier Sabaté szövetségi kapitány együttese (17-14).

A második felvonásban folytatódott az adok-kapok, amelyben a chileiek - akik igyekeztek minél gyorsabban kézilabdázni - továbbra is tartották magukat (21-19). A magyarok emberhátrányban voltak eredményesek, ellenfelük az üres kapuba talált be, de a hatékony védekezés továbbra is hiányzott a játékból, ezen a kapusteljesítmények sem tudtak számottevően segíteni.

A hajrában az addigi legnagyobb különbség alakult ki (32-27), és végül viszonylag szoros, de megérdemelt sikert aratott a magyar együttes. A chileiek legeredményesebb játékosa Erwin Feuchtmann lett kilenc góllal, Rodrigo Salinas hatszor volt eredményes.

Javier Sabaté, szövetségi kapitány: "Nem játszottunk jól, főleg védekezésben. A támadójátékunkkal elégedett vagyok, bár ott is akadtak hibáink, ráadásul a chilei kapus jól védett. Az első győzelem nagyon fontos volt, nagyon kellett. Mindenki játszott, ezért voltak olyanok, akiknek több pihenő jutott, hiszen egy világbajnokság sosem egy meccsből áll. Óriási, amit Juhász Ádám nyújt, meccsről meccsre jobban játszik."

(MTI)