Fergeteges családi nap

A szervezésben nagyban kivették a részüket a helyi vöröskereszt, az önkéntes tűzoltók, a községi Hodus Komunal kft. csapata, a dunaszerdahelyi Vovo Land játszóház gárdája és a községi hivatal alkalmazottai. A gyerekek különböző versenyekbe kapcsolódhattak be, úgy mint a kötélhúzás, 11-es rúgás, dzsenga, karikadobás, labdavezetés, mókuskerék és célbalövés. Természetesen minden játékot egy-egy felnőtt koordinált, s a legnagyobb népszerűségnek a tűzoltók által előkészített célbalövés örvendett. Itt vízsugárral kellett eltalálni a célpontot, ám sokszor nem csak a felállított célra került víz, de a gyerekek egymást és végül a felnőtteket is megöntözték. A délutáni versenyszámokra több mint 50 gyere nevezett be, akik az esti kiértékelésen mind oklevelet és apró ajándékot kaptak.

A fiatalokat a nap folyamán természetesen több meglepetés is várta, hiszen kaptak palacsintát, hotdogot, amiből kedvükre és bármennyit fogyaszthattak, amíg volt.

Az eredményhirdetés után már mindenki megpihenhetett, hiszen este hattól a Glamour zenekar szórakoztatta őket zenés-mesés gyerekműsorával. Este hét órakor a helyi önkéntes tűzoltók begyújtották a már előre előkészített farakást, hogy a gyerekeknek végre lángoljon a tábortűz, amire az egész nap folyamán vártak. Hiszen a meghirdetett rendezvény egyik fő attrakciója csak most következett, egy régi hagyomány újjáélesztésére tett kísérlet, méghozzá a szünidő első napján az ellenőrző könyvecske elégetése. Ez a hagyomány 20-25 évvel ezelőtt élt a faluban, s a szervezők megpróbálták visszahozni. Sajnos a legtöbben nem szerettek volna megszabadulni ily módon a tanévben szerzett jegyektől, ezért a tábortűzön ellenőrző könyvecske nem kapott lángra, ám annál több szalonna sült meg.

Mivel a családról is szólt a nap, este a felnőttekről sem feledkeztek el a szervezők, őket az OKÉ zenekar szórakoztatta. Sajnos a késő esti órákban megérkezett eső elmosta a rendezvényt, ám a szervezők és a résztvevők abban megegyeztek, hogy egy hangulatos és igazi családi napot sikerült összehozniuk, aminek minden bizonnyal jövőre lesz folytatása.

