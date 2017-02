Fertőző betegségben szenvedő férfi osztott ételt a hajléktalanoknak Komáromban

Mikas szerint a fertőző betegségben szenvedő férfi nem volt hajlandó megmutatni az egészségügyi alkalmasságáról szóló igazolást. A betegsége miatt az ételosztás során megfertőzheti az embereket. Az ellenőrök ezért arra kérték őt, hogy fejezze be a tevékenységét. „A hajléktalanoknak eleve gyenge az immunrendszerük, nem akarjuk, hogy ők is megbetegedjenek“ – mondta Mikas. Hogy milyen betegségről van szó, nem árulta el.

Az ételosztást megszervező komáromi vállalkozó a Facebookon arról panaszkodott, hogy a higiénikusok felvették vele telefonon a kapcsolatot. Elmondása szerint figyelmeztették őt, hogy hiányzik egy ételosztással kapcsolatos engedély. „Azt mondták, hogy az ételosztók nem viseltek kesztyűt, s hogy van-e egészségügyi alkalmassági igazolásunk“ – írta a közösségi oldalra, s hozzáfűzte azt is, hogy senki sem foglalkozik azzal, hogy a hajléktalanok gyakran konténerekből fogyasztják el az oda kidobott ételeket. Azt is elárulta, hogy a higiénikusok felvették azokkal az éttermekkel is a kapcsolatot, akik ételt adományoztak a hajléktalanoknak.

„Azon a napon, amikor beszéltünk az úrral, a komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal két étteremben tartott ellenőrzést“ – árulta el Andrea Kološová, a Regionális Közegészségügyi Hivatal munkatársa. Kološová ezzel kapcsolatban azt is kijelentette, az ellenőrzések nem függtek össze az ételosztással, ez már egy régebben megtervezett akció volt. Egy helyet be is zártak.



„Ebben az esetben teljesen megalapozatlannak tartjuk a Kközegészségügyi Hivatallal szemben megfogalmazott kritikát. Épp ellenkezőleg, akkor lett volna jogos a kritika, ha a hivatal nem lépett volna“ – mondta Zuzana Drobová, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője.

A tisztifőorvos elmondása szerint az ételosztó férfinél nemrég diagnosztizálták a fertőző betegséget, ezt laboratóriumi vizsgálat is bizonyítja. Ennek ellenére ételt osztott, ezért szankciókat is kiszabhatnak rá, például egy 1 600 eurós pénzbírságot.

A komáromi higiénikusok a médiából értesültek a férfi ételosztó akciójáról. Mikas azt nem árulta el, hogy egy komáromi étteremtulajdonosról van-e szó. Az egészségügyi ellenőrök továbbra is figyelemmel követik az eseményeket.

Hivatalosan csak jótékonysági szervezetek oszthatnak ételt. Számukra engedélyezett olyan ételt is kiadni, amiknek már lejárt a szavatóssági idejük, s nem ártalmasak az egészségre. Ilyen élelmiszereket csak a kereskedők adhatnak. Ezen élelmiszerek osztását az Állategészsgügyi-és Élelmiszerellenőrző Hatóság ellenőrzi, akiknek jelenteni kell az ilyesféle élelmiszerekkel kapcsolatos tevékenységeket.

TASR/para