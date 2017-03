Fico: Az Alkotmánybíróság nélkül lehetetlen a Mečiar-amnesztiák eltörlése!

„Abban az esetben, ha csak egyszerűen a törvényből kifolyólag el tudnánk törölni az elnök amnesztiáit, a gyakorlatban mindez azt jelentené, hogy a Nemzeti Tanács az alkotmányos törvényre hivatakozva bármit el tudna törölni, akár a Főügyészség, akár a Legfelsőbb Bíróság döntését“ – magyarázta Robert Fico, majd hozzátette, éppen ezért az Alkotmánybíróság nélkül egyszerűen nem lehet az amnesztiák eltörlését megoldani.

Fico a beszélgetés során megemlítette, az Alkotmánybíróság több posztja is betöltetlen, szerinte ugyanis Andrej Kiska államfő megsértette az alkotmányt: „Durván megsérti azzal, hogy nem nevezett ki bizonyos alkotmánybírókat, holott ezt meg kellett volna tennie.“

A kormányfő kijelentette, amennyiben az Alkotmánybíróság jóváhagyja az amnesztiák eltörlését, minden határozat érvényét veszti, amelyek az amnesztiák következtében léptek életbe. Fico emellett támogatta a gyorsított eljárást, személyes tapasztalata szerint ugyanis ha az ügy hónapokig is elhúzódna, nagyobb lenne az esélye, hogy az amnesztiák eltörlése egyáltalán nem valósul meg.

A vitaműsorban szó esett Fico lehetséges költözéséről is, a kormányfő korábban ugyanis azt ígérte, hogy amennyiben eljárás indul az általa bérelt Bonaparte lakókomplexum tulajdonosa, Ladislav Bašternák ellen, abban az esetben kiköltözik a villából. Mindez a napokban megtörtént – az adócsalással vádolt vállalkozó ellen eljárás indult, Fico azonban egyelőre nem költözött ki a komplexumból. Igor Matovič (OľaNO) ellenzéki képviselő személyes segítségét is felajánlotta, ráadásul még egy költöztetéssel foglalkozó cég furgonját is odarendelte a Bonaparte elé.

Fico a műsorban elmondta, nem megy egyik napról másikra a költözés, de azt belátta, hogy intenzívebben kell keresnie új lakást.

„Kinéztem már néhány öregebb családi házat, amit fel kellene újítani, de az is lehet, hogy inkább valamilyen lakást keresek“ – mesélt terveiről Fico, de egyúttal azt is megjegyezte, a törvényből kifolyólag az államnak kellene biztosítania számára a lakást, illetve a családi házat. Azonban mint elmondta, a legutóbbi válság idején eldöntötte, hogy erre nem fogad el pénzt az államtól, inkább saját költségéből tartja fenn a lakást.



TARS/cas.sk/para