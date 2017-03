Fico az Alkotmánybíróság véleményére vár a Mečiar-amnesztiák eltörlésével kapcsolatban

Ha kimondja az Alkotmánybíróság, hogy semmissé lehet tenni egy alkotmánytörvénnyel a Mečiar-amnesztiákat, akkor Robert Fico kormányfő is állást foglal az amnesztiák eltörlése mellett.

Ám ha ezt nem mondja ki az Alkotmánybíróság, akkor a képviselőknek nincs alkotmányos joguk arra, hogy eltöröljék az amnesztiát.

„Ne csináljuk olyasmit önkényesen, amihez nincs alkotmányos jogunk“ – mondta Fico a Facebookon közzétett videójában. Megjegyezte azt is, hogy ő a kezdetektől fogva bírálta a Mečiar-amnesztiákat és erkölcsi fertőnek tartja azokat. Szerinte lehetetlen eltörölni egy alkotmánytörvénnyel.

„Megvan erről a jogi véleményem, hogy nem tudjuk olyan egyszerűen eltörölni egy alkotmánytörvény elfogadásával“ – mondta a kormányfő. Megjegyezte azt is, hogy a közjogi méltóságok jogviszonyát az alkotmányba foglalt fékek és ellensúlyok rendszere ellenőrzi



„Például az államfő megvétozhatja a parlament által elfogadott törvényt, ám a parlament megtörheti a vétót. Ha 1993-ban valamelyik törvényalkotó jogot akart volna arra biztosítani valakinek, hogy törölje e laz államfői amnesztiát, biztosan megtette volna. Egyszerűen nem akarom, hogy ezt az erkölcstelenséget és igazságtalanságot, mert ezek az amnesztiák erkölcstelenek, valakik jogi megerőszakolással szüntetnék meg“ – tette hozzá mondanivalójához.

Megismételte azt a véleményét is, hogy az lenne a legjobb, hogy Alkotmánybíróság kimondja még az alkotmánytörvény elfogadása előtt, hogy ily módon el lehet törölni az amnesztiákat, azonban a kormánykoalícióból ezt még senki sem cselekedte meg.

A Mečiar-amnesztiák eltörlésével kapcsolatos ellenzéki javaslatról idei első ülésén dönt a parlament. Ján Budaj (OĽaNO-NOVA) belement abba, hogy javaslatáról a márciusi ülésen tárgyaljanak, hogy a koalíciós pártoknak, mégpedig azért, hogy adjanak időt a Smernek és a Szlovák Nemzeti Pártnak , hogy meggyőződjenek arról, hogy az amnesztiák eltörölhetőek. A Smer és a Szlovák Nemzeti Párt is azon a véleményen van, hogy ez lehetetlen.

A két párttal ellentétben a Híd támogatja a Mečiar-amnesztiák eltörlését. Így vélekednek ismert jogászok és bírák is, akik már közzétették ezzel kapcsolatos állásfoglalásukat. A szakemberekre hivatkozott Marek Maďarič kulturális miniszter (Smer-SD), aki ezen a héten kijelentette, ha parlamenti képviselő lenne, a Mečiar-amnesztiák eltörlése mellett szavazna.



Vladimír Mečiar 1998-ban, ideigelens államfőként kegyelmet adott ifj. Michal Kováč elrablóinak, akik külföldre hurcolták őt, s így megmentette az igazságszolgáltatás elől az akkori Szlovák Titkosszolgálat vezetését, beleértve Ivan Lexát is. Az esettel összefügg Róbert Remiáš meggyilkolása is.



TASR/para