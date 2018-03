Fico fejét követeli az ellenzék

Bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a parlamentben a demokratikus ellenzéki pártok. Az OľaNO, az SaS és a Sme rodina kéz a kézben törekszik arra, hogy távozzon Robert Fico kormánya.

Igor Matovič szerint a miniszterelnök elfedi Robert Kaliňák hazugságait, ráadásul a kormányhivatalba beszivárogtak az olasz maffia emberei, és olyan légkört teremtett az országban, ahol az újságíróknak félniük kell. Az OľaNO vezetője elutasítja a kormányfő sorosozását is. Szerinte Fico ezzel az összeesküvés-elmélettel csak azt akarja elérni, hogy az emberek azt higgyék, a zsidók, az amerikaiak és a magyarok destabilizálni akarják az országot. Az ilyen kijelentésekkel próbálja a kormányfő elterelni a figyelmet az ország legfőbb problémáiról.

Lucia Nicholsonová úgy véli, a Híd kivár, és ez csak játék az idővel. Utalva a pénteken esedékes utcai megmozdulásra az SaS képviselője megjegyezte,

ebben az egész helyzetben az utca hangja kulcsfontosságú lesz. Ez nagyban befolyásolja majd, hogyan dönt Bugár Béla pártja a keddre áthelyezett tanácskozásukon.

"Ha most még nincs is meg a 90 szavazatunk arra, hogy előrehozott választásokat megszavazzuk a parlamentben, jövő hétre lehet, hogy már össze is jöhet." - véli a parlament ellenzéki alelnöke.

Amennyiben távozik a kormány, a Sme rodina azt szeretné, hogy a lehető legkorábban megtarthassák az előrehozott választásokat. Hivatalnok-kormány felállítását nem támogatjuk, egy ilyen kormány nem a választóktól kapná a megbízatást – így Boris Kollár pártelnök.

Még pontosan nem tudni, mikor tartják a parlament rendkívüli ülését, aminek a napirendjén a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány szerepel. A törvényhozás elnökének ezt az ülést legkésőbb hét nappal azt követően kell összehívnia, hogy az ellenzék benyújtja a javaslatot. Az ellenzéki pártok viszont még megvárják, hogy az összes szóba jöhető párt lefolytassa a konzultációkat az államfővel. Andrej Kiska ma találkozott Boris Kollár pártjával, és a nap folyamán tanácskozást folytat Igor Matovič tömörülésével.

(sárp)