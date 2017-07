Fico Fülekre költözik?

Miközben Danko az oroszoknak nyal, Fico orbánisztáni tapasztalata: az egyiptomi diktatúra biztosíthat stabilitást. Amennyiben demagóg lennék, azt mondanám, amit ilyen esetekben sokszor hallottam már épp az említett elvtárs urakhoz hasonló, bundokoselás gondolkozású tahóktól: ha ott jobban tetszik, költözz szépen oda. Persze, nem költöznek, mert Putyin nem hagyná, hogy holmi Fico és holmi Danko páros szétlopja az országát (mert akkor neki mi maradna?). És mert – bár a kokettálásnál az említett koalíciós jómadaraknak az erőpolitikához való viszonya sokkal több – mégsem szeretnék, ha őket is csak úgy elsodorná egy egyiptomi katonai puccs. Katonai bajból itthon is van elég, hiszen elég nehéz úgy folyamatosan a migránsokra fogni minden rosszat, legfőképpen a terrorizmust, hogy nem sejtjük, olyan uszkve 300 ezer (vagy esetleg még több?) lövedék nem-e éppen-e a terroristák kezében-e landolt-e. E… Azaz fülekire fordítva: la. Bővebben (elnézést a mimózáktól), la bazmeg!

De azért az említettek nem bírják ki, hogy perverz, csöppet sem európai szimpátiájuknak hangot ne adjanak.

Én meg nem bírom ki, hogy hányingeremet ne fogalmazzam meg.

Egyszer már eladtak minket az elvtársak Moszkvának, nem hiányzik nekünk a totális függőség. És mivel ma Ukrajnától nyugatra nem annyira a Kalasnyikov ugat, mint a lóvé, a gazdasági függőség megteremtése is bűn lenne. És ismét nem voltam demagóg, mert bűnt írtam, nem hazaárulást…

De apropó. Azt olvastuk mi, fülekiek a minap, hogy dicső kormányunk még dicsőbb elnöke még egy darabig nem költözik ki a Bonaparte-luxuskéróból, amelyet egy nem aprócska adócsalással vádolt perszónától bérelget. Merthogy a komplexum Ladislav Bašternák tulajdona. Pontosítsunk, állítólag az ő tulajdona (és nem másé, például nem egy bérlőé), papíron. Hogy aztán nem papíron, hanem igazándiból kié, azt mi innen, Fülekről nem igazán tudhassuk. Mi hiszünk a kormányelnöknek, hogy bérli. Meg aztat is elhisszük, la, hogy nem bír egy megfelelő szállást találni magának. „52 éves vagyok, ezért olyan otthont keresek magamnak, ami az életem végéig megmarad. Adjanak nekem egy kis időt, meg fogom találni a megfelelőt.” http://parameter.sk/fico-egy-ideig-meg-nem-koltozik-ki-bonaparte-luxuskomplexumbol

Viszont azt meg jól tudjuk, hogy szép dolog segíteni másokon, és anná’ önzetlenebb, menné’ inkább nem barátunk nekünk az a mások. És mert Ficonak mindég kevés a zideje (hogy el szokott sietni a média elől is…), legyen hát, adom a tuti tippet. Itt most éppen megszépül a régi Szputnyik szálló (na, azért Putyin elvtársnak ne tessék elárulni az infót, mert ő ide nagyon nem hiányzik), oszt lesznek ottan bérlakások. Aszonygyák. Szigetelve! A városnak a kellős közepibe. Taxiállomás, Lidli, fogadóiroda, kocsma, újságos bodega, fagylajtos, kínai bót, kultúrház, iskola, alkatrészüzlet, 100 méteren bévül. Ja, és buszmegálló is, la. Há’ mi kell még a normális embernek? Há’ semmise, la!

Minden van az élethez. Ha nincs, akkor 2-300 méteren bévül még a csendőrség, a posta, a domszluzsieb, egy másik áruház, városi hivatal, további kínai bótok. Luxus, wazze. És különben is, itt minden (pontosabban a város egyik végi a másiktó’) olyan 28 perc gyaloglásnyira van (hosszába), de keresztbe csak 14, la! Szóval itt az egész kis városka egy luxuskomplexum! Én őszintén szintén azé’ kőtöztem ide anno, amikor idekőtöztem.

Szóval, ha megfelelőt akarna a Fico bérelni, akkor itténg metteheti. De ha me’nnem akar bérelni, akkor vehet is, akkora házak vannak eladók, mint a ház, oszt sokkal óccsóbbé, mint Pozsonyba’. Mert itt családiasabb, nnna. Itt mindenki mindenkit ismer, de ha me’nnem, akkor vagy az anyját ismeri, vagy az apját, vagy az igazi apját… Itt nincsenek titkok, meg ilyenek. Itt stabilitás van, amit Fico szeret, itt stabil csend van, stabil béke és stabil munkanélküliség. Még ha egy jó, stabil fürdő is lenne (van ugyan, de én olyanra gondoltam, amibe van víz is, la…), akkor már oszt tényleg minden lenne. Vár, liget, templom, vár, ja azt má’ írtam… És nemsokára tetőspiac, mint Salgótarjánban. Olyan biztos nincsen is a Bašternáknak, la. Szóval itt mindent megtalálhat a kormányelnök elvtárs úr, ami csak kell, de ha mégse, akkor kiegészíthetné csöppecskét még az akciótervbe tervezett támogatásokat, (há’ mer’ ki, ha nem ő?) oszt akkor má’ fasza lesz.

Különben meg, ha ez itt 10450 becsületes füleki lakosnak jó (mert ki merné azt mondani, hogy nem jó?! la), akkor tessék jónak lenni a kormányelnöknek is!

Hogy messze van Pozsonytó’? Á… Ugyanmá… Nekem ugyanolyan messze van, mint nekije. Oszt van arra példa, hogy füleki ember Pozsonyban dolgozzék, lehet róla példát venni. Ha annak jó… lásd fentebb. Vonat megyen (majdnem) minden percbe, sztráda (majdnem) a házig (nno, két majdnem), itt van az ország (majdnem) legközepin, minden ugyanolyan mes… akarom mondani, közel, így a legdemokratikusabb. Kairó légvonalban 2245,4 kömö, repcsivel 2 óra 48 perc, Moszkva légvonalban 1468,1 kömö, repcsivel 1 óra 50 perc, még közelebb is van mindkét baráti célország, mint kocsival Pozsony. Az 265 km kocsival, táblától tábláig olyan 3,9 óra, ha nincsen dugó (de Szlovákiának telik dugóra), és mindent betartasz, sőt ha, haverod a belügymiszter, márpedig Ficonak haverja, mert különben már ment vóna a levesbe, akkor akár 3,5 óra alatt oda lehet érni Daciával… de csak ha nem pisilsz útközben, azt meg én, honnan tudhatnám, la, hogy pisil-e a főköltözőbérlő vagy nem pisil?

Itt igazán leélheti a „maradékot” igazán jó társaságban. Ha meg arra kerülne a sor, nefelejcsük, hogy Nefelejcs is van a városban. Idősek otthona. Nem luxus, de komplexum és közel a liget. Ha meg az túl csendes vóna, a várban a nyáron lesz Maduar-koncert, csak úgy sivít a muzsikakultúra ja levegőégben a csinzsákok között keresztbe-kassú.

Aki meg a tájat látja, tudhassa, ez a táj tart minket életben. De komolyan, ha ez nem volna, s mi nem lennénk idegyökerezve, akkor már régen elmentünk volna. Sokan el is mentek. Migránsnak. Akitől csak kérdeztem, annak a táj hiányzott. De lehet, hogy a csak-ot rossz helyre írtam, nem tudom már.

Szóval nincs ilyen városka minden sarkon, nem hiába lakik itt benn az ember dokumentálhatóan 1246 óta, de tudjuk, hogy az idő számítása előttől már (szóval lehet itt lakni, Fico úr a paleolit óta), töröknek, kurucnak (hát, itt a kuruc vót a nemkívánatos, nno, van itt kompromisszum-készség, kérem az „adott” oldal felé), fasisztának / kommunistának ellenére / kedvére. Aszerint, mit kívánt meg tőlünk a történelmi idő kereke.

„Ha jön egy jó lehetőség, arra azonnal le fogok csapni. Azonban egy dolgot jegyezzenek meg: én vagyok a miniszterelnök, és azt szeretném, hogy az ország kinézzen valahogy” – nyilatkozott a főmiszter. Hát, szerintem, kinéz! – igaz, nem én vagyok a miniszterelnök.

És itt a visszatérő alkalom, nem kéne elszalasztani egyszer se, főleg ha valaki miniszterelnök.

Ha kicsit több pénz lenne, még jobb lenne.

Gondolom, ha ideköltözik Fico, akkor több pénz is lesz.

Vagy nem hozna?

Akkor meg mi közünk hozzája? Minek kínágassuk itt a sok jóval, la???