Fico: Kaliňáknak és Gašparnak hála, Szlovákia biztonságos ország!

Robert Fico miniszterelnök szombaton az RTVS politikai vitaműsorának vendégeként beszélt a diákok által pár hete szervezett korrupcióellen tüntetésről, valamint Robert Kaliňák belügyminiszter és Tibor Gašpar, országos rendőrfőkapitány szerepéről is.

A kormányfő szombaton ismét hangsúlyozta, mind a belügyminiszter, mind az országos rendőrfőkapitány a teljes bizalmát élvezi. Fico szerint éppen nekik köszönhető az, hogy Szlovákia nagyon biztonságos ország.

Fico reagált Jaromír Čižnár főügyész szavaira is, aki szerint a korrupciót a legfelsőbb körökben kell keresni:

„Ha Čižnár valamiről tud, lépjen!”

A kormányfő elismerte, az embereknek joguk van tüntetni és véleményüket kinyilvánítani, azt pedig nem szabad ölbe tett kézzel nézniük, hogy az emberek azt hiszik, minden összefügg a korrupcióval. „Úgy érzem, további korrupcióellenes intézkedésekre van szükség” – tette hozzá.

Fico azt is megemlítette, csaknem háromezer polgármesternek küldött levelet, hogy figyelmeztesse őket az adócsalás elleni harc fontosságára.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy 2018-ig 500 euróra szeretné emelni a minimálbért, valamint azt is el akarja érni, hogy többet fizessenek az éjszakai munkáért, emellett pedig a kötelező 13. havi fizetéssel kapcsolatos javaslattal – amit pár hete Andrej Danko (SNS) házelnök vetett fel – is szimpatizál.



(noviny.sk)