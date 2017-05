Fico is repült azzal a helikopterrel, amely lezuhant

A géppel, amely szerdán lezuhant, korábban Robert Fico is repült. Többek között igénybe vette március 7-én, amikor a Smer nőnapi zsúrjára ment Zsolnára, de ezzel utazott a kormány tavaly augusztusi kihelyezett üléséra is Szobráncra - foglalta össze a SME.

Arról is írnak, hogy a parlament májusi ülésszakának elején Peter Pčolinský (Sme rodina) tett javaslatot a parlamentben arra, hogy a belügyminisztérium nyújtson be egy jelentést arról, milyen gyakran használják a Belleket a kormány tagjai. Ezzel reagált az Andrej Kiskával szembeni kormánykritikára, amikor is azt állították, hogy Kiska túlságosan is sokat repül az állami különgéppel. Pčolinský javaslatát azonban elutasították.

A helikopter katasztrófájának okait egy szakértőkből álló csoport vizsgálhatja ki, akiket a belügyminisztérium, a védelmi tárca, a közlekedésügyi hivatal és a Bell társaság delegál. Petar Lazarov belügyi szóvivő elmondása szerint ez a csoport megvizsgálja majd azokat a berendezéseket, amelyek felvételeket és bejegyzéseket készítenek a gép működéséről, továbbá a tanúk által elmondottakat. Azt egyelőre nem tudta megmondani, mikor szolgálhatnak eredményekkel.

A SME megszólaltatta Jaroslav Pajdlhausert, az EHC Service társaság vezetőjét, amely cég speciális helikopteres szolgáltatásokat nyújt, illetve pilótákat képez ki.

Az ő véleménye szerint a végeredményt illetően nem valószínű, hogy a pilóta hibája okozta volna a tragédiát.

"Előfordulhat, hogy a gép egy ún. örvénygyűrűbe került" - jegyezte meg. Az örvénygyűrű olyankor állhat elő, amikor a gép függőlegesen ereszkedni kezd, és az alulról érkező légáramlás sebessége megközelíti a rotoron keletkező légáramlatok sebességértékeit. Ilyenkor a rotoron áthaladó levegő egy zárt örvényhullámot alkot, és emiatt a környező levegő azt megkerüli. Ez a gyakorlatban úgy mutatkozik meg, hogy a rotor lényegében kilapátolja maga alól a levegőt, és egy üres térbe érkezik, ahol leesik a teljesítménye, ezért zuhanni kezd a gép.

Pajdlhauser szerint a képek arról tanúskodnak, hogy a pilóta az utolsó pillanatig próbálta menteni a helyzetet. Elmondta, hogy az örvénygyűrű állapoton csak úgy lehet segíteni, ha a gépet lefelé irányítja, hogy a rotor ismét nyomást kapjon.

A helikopter az orrával állt bele a földbe. Mintegy 100 méterről zuhanhatott le, így a pilótának nem sok esélye maradt, hogy megoldást találjon.

A belügyminisztériumi repülőgépparknak hét pilótája van, közülük kettő a fedélzeten volt, egyikük a gépet vezette, másik műszaki operátorként. Ők azok, akik túlélték. Mindketten tapasztaltak. A pilóta mögött 3100 repülési óra, és mintegy 10 ezer repülés volt, míg az operátor 6 ezer órát repült, összesen 12 ezer alkalommal.

(SME)