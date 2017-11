Fico szerint vissza kéne állítani a három megyés modellt

Fico úgy gondolja, hogy a három megye lenne megoldás Szlovákia számára, úgy ahogy a mútlban volt. „Olyan alapvető változásokat, mint az ország felosztása, vagy a megyék száma nem lehetséges egyszerű törvénybe foglalni, ilyen fontos döntésekhez alkotmányos többség szükséges, azonban ez felesleges energiapocsékolás lenne“ – jelentette ki, s hozzátette, ebben az ügyben sosem születik megegyezés.

A kormányfő a megyei választásokkal kapcsolatban azt mondta, elégedett az eredménnyel. Örül a magasabb részvételnek, az extrémizmus megállításának, s annak, hogy Szlovákia megmutatta, hogy igazi demokratikus állam.A Smerrel kapcsolatban pedig nem érti azokat a véleményeket, hogy csalódás lett volna a párt szereplése. „Miért kéne azt mondanom, hogy kudarcot vallottunk“ – mutatott rá arra, hogy a Smernek lett a legtöbb megyie képviselője.

Fico azt is elmondta, hogy a Smer a megyei választésok után is stabil párt maradt. „Senki sem akar kilépni a pártból, nem vagyunk szétesőben, ezért elutasítok minden nevetséges támadást az ellenzéki pártok részéről“. Ehhez azt is hozzátette, hogy a Smer tovább halad a saját újtán és készül a következő választásokra.



TASR/para